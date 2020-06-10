https://ria.ru/20200610/1572732194.html
В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 27 668
2020-06-10T11:14
2020-06-10T11:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
польша
германия
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, польша, германия, в мире
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости.
Число выявленных случаев коронавируса
в Польше
увеличилось до 27 668, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 303 человек. Общее количество выявленных случаев составило 27 668.
За тот же период от коронавируса скончался 21 человек. Общее число летальных случаев составило 1191.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии
. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1993 человека, 86 002 находятся на карантине, 13 411 выздоровели.
С марта в Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим эпидемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.