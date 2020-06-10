В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 27 668

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев Число выявленных случаев коронавируса Польше увеличилось до 27 668, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 303 человек. Общее количество выявленных случаев составило 27 668.

За тот же период от коронавируса скончался 21 человек. Общее число летальных случаев составило 1191.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии . Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1993 человека, 86 002 находятся на карантине, 13 411 выздоровели.

С марта в Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим эпидемии.