В КБР рассказали о новых случаях коронавируса

НАЛЬЧИК, 10 июн – РИА Новости. Число заболевших Число заболевших коронавирусом Кабардино-Балкарии превысило 3,5 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 34 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки выявлено 77 новых случаев заболевания, всего зарегистрировано 3576 подтвержденных случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.

Выздоровели за сутки 68 человек, всего выздоровевших в регионе - 1821.

В госпиталях находятся 1128 человек, из которых 64 больных – в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечатся 815 человек. Дома под медицинским наблюдением находится 2124 человека, имевших контакты с зараженными людьми.