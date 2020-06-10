https://ria.ru/20200610/1572731977.html
В КБР рассказали о новых случаях коронавируса
2020-06-10T11:12
2020-06-10T11:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кабардино-балкарская республика (кбр)
здоровье - общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество
НАЛЬЧИК, 10 июн – РИА Новости.
Число заболевших коронавирусом
в Кабардино-Балкарии
превысило 3,5 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 34 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки выявлено 77 новых случаев заболевания, всего зарегистрировано 3576 подтвержденных случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.
Выздоровели за сутки 68 человек, всего выздоровевших в регионе - 1821.
В госпиталях находятся 1128 человек, из которых 64 больных – в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечатся 815 человек. Дома под медицинским наблюдением находится 2124 человека, имевших контакты с зараженными людьми.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.