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В КБР рассказали о новых случаях коронавируса
2020-06-10T11:12
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коронавирус в россии
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В КБР рассказали о новых случаях коронавируса

11:12 10.06.2020
426
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 10 июн – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии превысило 3,5 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 34 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки выявлено 77 новых случаев заболевания, всего зарегистрировано 3576 подтвержденных случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.
Выздоровели за сутки 68 человек, всего выздоровевших в регионе - 1821.
В госпиталях находятся 1128 человек, из которых 64 больных – в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечатся 815 человек. Дома под медицинским наблюдением находится 2124 человека, имевших контакты с зараженными людьми.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - Общество
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