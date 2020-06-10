Посол Китая считает, что Пекин просто раньше всех обнаружил коронавирус

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Китай не может сказать, что первоначальный источник COVID-19 был в КНР, китайские власти просто раньше всех обнаружили вирус, сказал посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"Эпидемия. Действительно вспышка (была) в Китае. Но мы не можем сказать, что первоначальный источник этого коронавируса в Китае. Мы просто раньше всех обнаружили, принимали такие меры (против коронасируса - ред.)", - сказал китайский посол в ходе пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
Американские ученые изучили спутниковые снимки парковок у больниц в Китае и запросы в поисковой системе Baidu о заболеваниях и предположили, что коронавирус мог появиться еще в конце лета 2019 года. Ученые из Гарвардской медицинской школы, Бостонского университета и Детской больницы в Бостоне в США заметили тенденцию к резкому увеличению количества паркуемых автомобилей у больниц в городе Ухань, где была зафиксирована вспышка коронавируса, и поисковых запросов в интернете о кашле и диарее, которые являются симптомами заражения COVID-19, в конце лета и начале осени 2019 года. Исследователи сделали вывод, что коронавирус мог распространиться на несколько месяцев раньше, чем о нем было объявлено официально.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию COVID-19. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.