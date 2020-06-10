Ростуризм готовит проект по раскрытию потенциала русской кухни

ВЛАДИВОСТОК, 10 июн – РИА Новости. Ростуризм готовит с зарубежными партнерами крупный проект, целью которого будет раскрытие потенциала современной русской кухни, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

"Все секреты рассказывать не буду, его целью будет раскрыть в полной мере гастрономический потенциал современной русской кухни. Это не только традиционный борщ, но и фьюжн-кухня, современное преломление традиционных русских рецептов", — сказал Догузова в ходе выездной сессии VI Восточного экономического форума по теме "Гастрономический туризм как драйвер развития Дальнего Востока" в режиме онлайн.

По ее словам, кухня во многих российских регионах составляет идентичность его бренда.

"Мы будем поддерживать рестораторов. Отдельная маркетинговая программа готовится", — добавила она.

Догузова обратилась к главе Приморья Олегу Кожемяко с просьбой "вдохнуть туристическую жизнь" в регион с 1 июля, когда, как ожидается, в РФ стартует курортный сезон.