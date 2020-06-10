Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200610/1572731759.html
Ростуризм готовит проект по раскрытию потенциала русской кухни
2020-06-10T11:41
туризм
зарина догузова
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572401267_0:320:3072:2048_1200x0_80_0_0_ec3fc899ae6333cec34e618f8716c934.jpg
https://ria.ru/20200501/1570795296.html
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
152
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572401267_0:320:3072:2048_1200x0_80_0_0_ec3fc899ae6333cec34e618f8716c934.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572401267_74:0:2805:2048_1200x0_80_0_0_bdaca63f1955251980fb493de767e0c7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572401267_261:0:2309:2048_1200x0_80_0_0_bbec2d6c5e9915180ad2d6aae6ffe92b.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
зарина догузова, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)

Ростуризм готовит проект по раскрытию потенциала русской кухни

11:41 10.06.2020
152
© Depositphotos / alicjaneБотвинья
Ботвинья
© Depositphotos / alicjane
ВЛАДИВОСТОК, 10 июн – РИА Новости. Ростуризм готовит с зарубежными партнерами крупный проект, целью которого будет раскрытие потенциала современной русской кухни, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.
"Все секреты рассказывать не буду, его целью будет раскрыть в полной мере гастрономический потенциал современной русской кухни. Это не только традиционный борщ, но и фьюжн-кухня, современное преломление традиционных русских рецептов", — сказал Догузова в ходе выездной сессии VI Восточного экономического форума по теме "Гастрономический туризм как драйвер развития Дальнего Востока" в режиме онлайн.
По ее словам, кухня во многих российских регионах составляет идентичность его бренда.
"Мы будем поддерживать рестораторов. Отдельная маркетинговая программа готовится", — добавила она.
Догузова обратилась к главе Приморья Олегу Кожемяко с просьбой "вдохнуть туристическую жизнь" в регион с 1 июля, когда, как ожидается, в РФ стартует курортный сезон.
Она также отметила, что в этом году акцент в России будет сделан на внутренний туризм. "Пока не видим конкретных дат по запуску международного туризма. Сейчас самое время нам отдохнуть в нашей стране", — пояснила глава Ростуризма.
Овощной шашлык
1 мая, 08:00Туризм
Сувлаки, ражничи, мцвади и другие рецепты самых вкусных шашлыков
1010003
ТуризмЗарина ДогузоваТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
Рекомендуем
Отдыхающие на пляже в Центральном районе города Сочи
Операторы получат субсидии за организацию доступных туров по России
Фестиваль анимации и развлечений Мультимир на ВДНХ
"Союзмультфильм" открывает собственную сеть мультимедийных парков
Корабли НАТО в Черном море
Правительство предложило ужесточить правила захода кораблей в воды России
Люди распределяют партию гуманитарной помощи, поступившую в Забайкалье
Сотрудники соцучреждений получили выплаты за работу в период пандемии
Конституция РФ
Участки для голосования по Конституции откроют в 144 странах
Отдыхающие на берегу Балтийского моря в районе города Светлогорска
Калининградские власти рассказали, сколько будет стоить тур на Балтику
Пассажирка в вагоне туристического поезда класса люкс Императорская Россия, который отправляется в путешествие по Транссибирской магистрали
РЖД готовят скидки на билеты для путешествий по стране
Девушка на набережной в Ялте
Крым намерен стать лидером по спросу на отдых у россиян
Памятник В. И. Ленину на ВДНХ в Москве
СМИ: в Одесской области демонтировали один из последних памятников Ленину
Автокинотеатр
В Подмосковье 11 июня откроют семь "Кинопаркингов"
Пассажирский самолет в небе
Турция возобновит международное авиасообщение 11 июня
Коронавирус
Вирусолог рассказал, когда снизится распространение коронавируса в России
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Посол Китая рассказал о важности высоких технологий в борьбе с COVID-19
Самолет в небе
РБК: сотни россиян выехали за границу в апреле во время пандемии
Музыкант и композитор Юрий Лоза
"Не заметим потери": Лоза прокомментировал уголовное дело Ефремова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
03:29В России космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос
03:24В трех регионах проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
03:07В Минздраве оценили, сколько может занять лечение Ефремова от алкоголизма
03:06Разин рассказал, как Ефремов "вызывал ужас у всех"
03:04Названы безопасные направления для туристов
Лента новостейМолния