https://ria.ru/20200610/1572731759.html
Ростуризм готовит проект по раскрытию потенциала русской кухни
2020-06-10T11:41
2020-06-10T11:41
туризм
зарина догузова
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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зарина догузова, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
ВЛАДИВОСТОК, 10 июн – РИА Новости. Ростуризм готовит с зарубежными партнерами крупный проект, целью которого будет раскрытие потенциала современной русской кухни, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.
"Все секреты рассказывать не буду, его целью будет раскрыть в полной мере гастрономический потенциал современной русской кухни. Это не только традиционный борщ, но и фьюжн-кухня, современное преломление традиционных русских рецептов", — сказал Догузова в ходе выездной сессии VI Восточного экономического форума по теме "Гастрономический туризм как драйвер развития Дальнего Востока" в режиме онлайн.
По ее словам, кухня во многих российских регионах составляет идентичность его бренда.
"Мы будем поддерживать рестораторов. Отдельная маркетинговая программа готовится", — добавила она.
Догузова обратилась к главе Приморья Олегу Кожемяко с просьбой "вдохнуть туристическую жизнь" в регион с 1 июля, когда, как ожидается, в РФ стартует курортный сезон.
Она также отметила, что в этом году акцент в России будет сделан на внутренний туризм. "Пока не видим конкретных дат по запуску международного туризма. Сейчас самое время нам отдохнуть в нашей стране", — пояснила глава Ростуризма.