https://ria.ru/20200610/1572731544.html
Посол обвинил Запад в попытках расколоть Китай
2020-06-10T11:07
2020-06-10T11:20
чжан ханьхуэй
дональд трамп
китай
вашингтон (город)
сша
в мире
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чжан ханьхуэй, дональд трамп, китай, вашингтон (город), сша, в мире
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Демонстрации и протесты в Гонконге
финансируются и организованы Западом, который пытается расколоть Китай
, заявил в среду посол КНР в России Чжан Ханьхуэй
.
"Американцы и Запад играют очень некрасивую, дурную роль. Все эти демонстрации, эти протесты, хаос, организованы Западом. Они направляют отдельные средства, направляют оружие, они подготовили радикалов и сепаратистов", - заявил посол на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Они делают это для того, чтобы расколоть Китай, чтобы создать сложности для его развития", - отметил посол.
По его словам, Запад не хочет принятия законопроекта о защите национальной безопасности Гонконга, потому что при помощи такого законодательства Китай может пресечь попытки подобного раскола со стороны внешних сил.
"Конечно, мы будем настаивать на нашей позиции, не будем отступать, хотя они (на Западе - ред.) объявляют санкции против Китая, против Сянгана. Но я думаю, что всякие попытки потерпят провал. Они не могут добиться своих целей. По вопросу государственной безопасности и стабильности своего народа у нас только одна позиция: защищать наши интересы. Ни шагу назад не сделаем", - добавил Чжан Ханьхуэй.
В последние дни отношения между США
и Китаем вновь обострились из-за разрабатываемого парламентом Китая законопроекта о защите национальной безопасности специального административного района страны - Гонконга, который, как считают в Вашингтоне
, направлен на ликвидацию его высокой автономии. Президент США Дональд Трамп
уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.