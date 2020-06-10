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Посол обвинил Запад в попытках расколоть Китай
2020-06-10T11:20
чжан ханьхуэй
дональд трамп
китай
вашингтон (город)
сша
в мире
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чжан ханьхуэй, дональд трамп, китай, вашингтон (город), сша, в мире

Посол обвинил Запад в попытках расколоть Китай

11:07 10.06.2020 (обновлено: 11:20 10.06.2020)
489
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧжан Ханьхуэй
Чжан Ханьхуэй
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Чжан Ханьхуэй. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Демонстрации и протесты в Гонконге финансируются и организованы Западом, который пытается расколоть Китай, заявил в среду посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
"Американцы и Запад играют очень некрасивую, дурную роль. Все эти демонстрации, эти протесты, хаос, организованы Западом. Они направляют отдельные средства, направляют оружие, они подготовили радикалов и сепаратистов", - заявил посол на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Они делают это для того, чтобы расколоть Китай, чтобы создать сложности для его развития", - отметил посол.
По его словам, Запад не хочет принятия законопроекта о защите национальной безопасности Гонконга, потому что при помощи такого законодательства Китай может пресечь попытки подобного раскола со стороны внешних сил.
Протесты в Гонконге
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"Конечно, мы будем настаивать на нашей позиции, не будем отступать, хотя они (на Западе - ред.) объявляют санкции против Китая, против Сянгана. Но я думаю, что всякие попытки потерпят провал. Они не могут добиться своих целей. По вопросу государственной безопасности и стабильности своего народа у нас только одна позиция: защищать наши интересы. Ни шагу назад не сделаем", - добавил Чжан Ханьхуэй.
В последние дни отношения между США и Китаем вновь обострились из-за разрабатываемого парламентом Китая законопроекта о защите национальной безопасности специального административного района страны - Гонконга, который, как считают в Вашингтоне, направлен на ликвидацию его высокой автономии. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.
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2020013
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