Операторы получат субсидии за организацию доступных туров по России

"У нас впервые будет предусмотрена субсидия для туроператоров. Мы работаем сейчас над формулированием таких правил, которые позволят нам формировать доступные пакетные предложения для наших граждан", - сказала она, выступая в онлайн-эфире на выездной сессии VI ВЭФ "Гастрономический туризм как драйвер развития Дальнего Востока".

"Именно эта мера поддержки, которая ещё не запущена, но мы ее уже обсуждаем с турсообществом, позволила уже сейчас нам говорить о совершенно новых чартерных направлениях по комфортным и удивляющим многих ценам", - отметила Догузова.