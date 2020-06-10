https://ria.ru/20200610/1572731511.html
Операторы получат субсидии за организацию доступных туров по России
2020-06-10T11:07
2020-06-10T11:43
туризм
туризм
зарина догузова
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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туризм, зарина догузова, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Туроператоры, организующие доступные туры по России, получат государственные субсидии, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова
.
"У нас впервые будет предусмотрена субсидия для туроператоров. Мы работаем сейчас над формулированием таких правил, которые позволят нам формировать доступные пакетные предложения для наших граждан", - сказала она, выступая в онлайн-эфире на выездной сессии VI ВЭФ "Гастрономический туризм как драйвер развития Дальнего Востока".
"Именно эта мера поддержки, которая ещё не запущена, но мы ее уже обсуждаем с турсообществом, позволила уже сейчас нам говорить о совершенно новых чартерных направлениях по комфортным и удивляющим многих ценам", - отметила Догузова.