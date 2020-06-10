Порошенко прибыл на допрос по делу о картинах

КИЕВ, 10 июн – РИА Новости. Экс-президент Украины Экс-президент Украины Петр Порошенко в среду прибыл в Государственное бюро расследований на допрос по делу о незаконном перемещении через границу коллекции картин, передает корреспондент РИА Новости.

Порошенко ранее уже вызывали на допрос в Госбюро расследований по делу о незаконном перемещении через границу коллекции картин, однако он туда не пришел. Порошенко заявил, что все картины были ввезены на Украину законно. Он с женой приняли участие в открытии выставки в музее в Киеве , где представлены эти картины. Позже сотрудники Госбюро пришли в музей с обысками, изъяли таможенные декларации и наложили арест на картины. Печерский районный суд Киева разрешил принудительный привод Порошенко на допрос 10 июня по этому делу. Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что это решение суда было принято с нарушением законодательства.

"Я теряюсь в догадках, зачем я им сегодня здесь понадобился. Могу только предположить, что они хотят извиниться за то, что вооруженный до зубов спецназ... штурмовал музей", - сказал Порошенко журналистам перед допросом.

У здания Госбюро проходит митинг сторонников экс-президента. Несколько десятков человек принесли копии картин, на которых изображен нынешний глава государства Владимир Зеленский и представители власти. Охрана здания значительно усилена, дежурят представители спецподразделения полиции, военнослужащие Нацгвардии и медики.

Кроме того, следователи Госбюро вызвали Порошенко в качестве свидетеля на еще один допрос в среду – по делу о прослушке его разговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Госбюро расследований завело дело из-за прослушки разговора Порошенко и Байдена. В частности, была опубликована выписка из Единого реестра досудебных расследований, в которой говорилось, что незаконное использование технических средств получения информации могло причинить вред государственным интересам. Госбюро расследований вызывало Порошенко на допрос, однако он не явился, после чего суд разрешил его принудительный привод.