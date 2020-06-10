Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572731486.html
Порошенко прибыл на допрос по делу о картинах
2020-06-10T11:09
петр порошенко
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155632/59/1556325900_0:420:2528:1842_1200x0_80_0_0_34b93b6e07f53f37f81d178d07286d82.jpg
https://ria.ru/20200603/1572415199.html
1
украина
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572731486.html?chat_room_id=1572731486
Новости
ru-RU
1041
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155632/59/1556325900_0:420:2528:1842_1200x0_80_0_0_34b93b6e07f53f37f81d178d07286d82.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155632/59/1556325900_0:0:2508:1881_1200x0_80_0_0_60a78930a5be57128b4180887be60044.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155632/59/1556325900_322:0:2203:1881_1200x0_80_0_0_4c9b98ca79349e607512e941fc2da322.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр порошенко, украина, в мире

Порошенко прибыл на допрос по делу о картинах

11:07 10.06.2020 (обновлено: 11:09 10.06.2020)
1041
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 10 июн – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко в среду прибыл в Государственное бюро расследований на допрос по делу о незаконном перемещении через границу коллекции картин, передает корреспондент РИА Новости.
Порошенко ранее уже вызывали на допрос в Госбюро расследований по делу о незаконном перемещении через границу коллекции картин, однако он туда не пришел. Порошенко заявил, что все картины были ввезены на Украину законно. Он с женой приняли участие в открытии выставки в музее в Киеве, где представлены эти картины. Позже сотрудники Госбюро пришли в музей с обысками, изъяли таможенные декларации и наложили арест на картины. Печерский районный суд Киева разрешил принудительный привод Порошенко на допрос 10 июня по этому делу. Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что это решение суда было принято с нарушением законодательства.
"Я теряюсь в догадках, зачем я им сегодня здесь понадобился. Могу только предположить, что они хотят извиниться за то, что вооруженный до зубов спецназ... штурмовал музей", - сказал Порошенко журналистам перед допросом.
У здания Госбюро проходит митинг сторонников экс-президента. Несколько десятков человек принесли копии картин, на которых изображен нынешний глава государства Владимир Зеленский и представители власти. Охрана здания значительно усилена, дежурят представители спецподразделения полиции, военнослужащие Нацгвардии и медики.
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
3 июня, 16:31
Защита Порошенко подала пять жалоб после обыска в музее в Киеве
Кроме того, следователи Госбюро вызвали Порошенко в качестве свидетеля на еще один допрос в среду – по делу о прослушке его разговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
Ранее украинские СМИ сообщали, что Госбюро расследований завело дело из-за прослушки разговора Порошенко и Байдена. В частности, была опубликована выписка из Единого реестра досудебных расследований, в которой говорилось, что незаконное использование технических средств получения информации могло причинить вред государственным интересам. Госбюро расследований вызывало Порошенко на допрос, однако он не явился, после чего суд разрешил его принудительный привод.
Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач ранее обнародовал записи якобы телефонных разговоров Порошенко и Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. Один из разговоров касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов. Кроме того, в записи обсуждались вопросы якобы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства экс-премьера Владимира Гройсмана. Порошенко заявлял, что эти записи были сфабрикованы.
232110
Обсудить 1
Петр ПорошенкоУкраинаВ мире
Рекомендуем
Петр Порошенко перед началом внеочередного заседания Верховной рады
На Украине возбудили дело против Порошенко
Сотрудники спецназа во время учений
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
Фельдшер скорой медицинской помощи
В России выявили 8404 новых случая заражения коронавирусом
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил об угрозе распада Украины
Американский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford
Новейший американский авианосец вышел из строя во время тестового похода
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Названы условия домашнего ареста Михаила Ефремова
Стратегический ракетоносец Ту-95МС ВКС России
США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС над Тихим океаном
Актер Михаил Ефремов
Михаила Ефремова задержали после ДТП в центре Москвы
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: Россия не отправляла приглашение на парад Победы Зеленскому
Стоп-кадр выступления писателя-сатирика Анатолия Трушкина
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Женщина с плакатом в Киеве
МВФ предупредил Украину о больших экономических рисках
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В России за сутки коронавирус выявили у 8985 человек
Красная площадь в Москве
Песков назвал страны, которые подтвердили участие в параде Победы
На месте ЧС в Норильске осуществлена перегруппировка сил и средств для зачистки мелких озер, углублений и ручьев
СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В МВД подтвердили, что Ефремов был в машине один
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
03:29В России космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос
03:24В трех регионах проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
03:07В Минздраве оценили, сколько может занять лечение Ефремова от алкоголизма
03:06Разин рассказал, как Ефремов "вызывал ужас у всех"
03:04Названы безопасные направления для туристов
Лента новостейМолния