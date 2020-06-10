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В США у дома мужчины, связанного с пропажей детей, нашли останки
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чад, гавайи, сша, айдахо, в мире

В США у дома мужчины, связанного с пропажей детей, нашли останки

11:06 10.06.2020
538
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкПолиция США
Полиция США
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Полиция США. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Человеческие останки найдены в американском штате Айдахо у дома Чада Дейбелла, в то время как полиция расследует пропажу двух детей его новой жены Лори Валлоу Дейбелл, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на правоохранительные органы.
Как указывает агентство, детей Лори – семилетнего Джошуа Валлоу и 17-летнюю Тайли Райан - не видели с сентября 2019 года. Как утверждают в полиции, Чад и Лори ранее соврали следователям о местонахождении детей и покинули Айдахо. Позже пару обнаружили на Гавайях.
Эмблема на форме сотрудника полиции
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Сообщается, что полиция, ФБР и следователи офиса шерифа провели обыск в доме Дейбелла во вторник. Помощник начальника полиции города Рексберг Гари Хаган сообщил агентству, что обыск был связан с пропажей детей, однако он не раскрыл других деталей.
"В ходе расследования детективы и следователи обнаружили, предположительно, человеческие останки, которые пока не идентифицированы", - заявил Хаган в ходе пресс-конференции.
После обнаружения останков Дейбелл был задержан по подозрению в сокрытии или уничтожении улик.
Агентство напоминает, что "сложное дело" началось летом прошлого года, когда брат Лори Дейбелл Алекс Кокс застрелил ее бывшего мужа Чарльза Валлоу в Финиксе. Как заявил Кокс, он стрелял в целях самообороны.
Перед смертью Чарльз Валлоу подал документы на развод, так как Лори, по его словам, полагала, что она стала богоподобной фигурой и ответственна за возвещение библейского конца света. Сам же Кокс скончался в декабре, как пишет агентство, по-видимому, от сгустка крови в легких.
После смерти мужа Лори с детьми переехала в Айдахо, где жил Чад Дейбелл. Он управлял небольшим издательством и публиковал в том числе свои книги, которые были посвящены апокалиптическим сценариям. Его жена Тэми Дейбелл погибла во сне в октябре прошлого года. Спустя всего две недели после смерти жены Чад женился на Лори. Полиция провела обыск в доме Чада и эксгумировала тело Теми в декабре, но результаты не были опубликованы, пишет агентство.
Полиция занялась поиском пропавших в сентябре Джошуа и Тайли после обращения их родственников. При этом Чад и Лори утверждали, что дети живут с их друзьями. Лори была обвинена в отказе от детей и препятствовании расследованию и находится в тюрьме. Она не признала себя виновной.
Граница Мексики и США
25 июня 2019, 00:48
В США пограничники обнаружили тела девушки и детей на границе с Мексикой
022851
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ЧадГавайиСШААйдахоВ мире
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