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Число человек на бирже труда в Москве за пандемию выросло на 140 тысяч
2020-06-10T11:04
московская городская дума
владимир ефимов (политик)
москва
общество
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московская городская дума, владимир ефимов (политик), москва, общество

Число человек на бирже труда в Москве за пандемию выросло на 140 тысяч

11:04 10.06.2020
69
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Число зарегистрировавшихся на бирже труда во время пандемии в Москве выросло с чуть менее 30 тысяч до 170 тысяч, процент безработных составляет около 3%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на дистанционном заседании Мосгордумы в среду.
"Говоря про рынок труда, мы с одной стороны видим достаточно резкий рост количества зарегистрировавшихся на бирже труда, количество зарегистрированных безработных увеличилось с чуть менее 30 тысяч на сегодняшний момент до 170 тысяч. Но в целом процент безработных составляет около 3% - это небольшая цифра по всем показателям", - рассказал Ефимов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым
8 июня, 21:23Распространение нового коронавируса
Путин поручил повысить минимальное пособие по безработице
Заммэра добавил, что из 170 тысяч, которые на сегодняшний момент зарегистрированы, только треть - это те работники, которые потеряли свою работу с 1 марта текущего года.
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Московская городская думаВладимир Ефимов (политик)МоскваОбщество
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