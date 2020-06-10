Число человек на бирже труда в Москве за пандемию выросло на 140 тысяч

"Говоря про рынок труда, мы с одной стороны видим достаточно резкий рост количества зарегистрировавшихся на бирже труда, количество зарегистрированных безработных увеличилось с чуть менее 30 тысяч на сегодняшний момент до 170 тысяч. Но в целом процент безработных составляет около 3% - это небольшая цифра по всем показателям", - рассказал Ефимов