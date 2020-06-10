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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572730977.html
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1958
2020-06-10T11:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
эстония
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, эстония, в мире

В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1958

11:00 10.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТаллин
Таллин
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на 11, достигнув 1958, сообщил в среду республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1958 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 92 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 15 пациентов. За время пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
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Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЭстонияВ мире
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