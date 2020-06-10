Косачев оценил планы Румынии признать Россию враждебной страной

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Румыния решила напомнить о себе союзникам из ЕС и НАТО, представив себя как "внешний рубеж" в противостоянии российской "угрозе", заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев

"Российской угрозы национальной безопасности Румынии не существует и не будет возникать до тех пор, пока с территории Румынии не исходит угроза России", - отметил сенатор.

Он также подчеркнул, что вступая в НАТО и ЕС, Румыния рассчитывала оказаться в центре мировой и европейской политики, но оказалась на явной периферии. "Возникает потребность, во-первых, напоминать о себе союзникам и, во-вторых, возвеличивать в их глазах собственную значимость", - сказал политик.

Выход за отсутствием иных возможностей один - представлять себя как некий "внешний рубеж" объединённой Европы и ее бастион, отметил Косачев. "Но тогда нужна "внешняя угроза". Ее и обнаруживают румынские политики в лице России, повторяя модели поведения Польши и стран Балтии, а в последнее время - и Украины", - добавил он.