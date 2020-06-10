https://ria.ru/20200610/1572730611.html
Посол Китая в России раскритиковал прекращение финансирования ВОЗ США
2020-06-10T10:55
2020-06-10T10:55
чжан ханьхуэй
дональд трамп
воз
китай
сша
в мире
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чжан ханьхуэй, дональд трамп, воз, китай, сша, в мире
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. США
"плюют в общий колодец" своими действиями в отношении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ
), сказал посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй
.
"Американцы сейчас выходят из всех, очень многих международных организаций, в том числе, из ВОЗ. Это они сами пилят, рубят сук, на котором они сидят. К тому же, они плюют в общий наш колодец, - это ВОЗ, это Всемирная организация здравоохранения. Я помню в русском языке такая поговорка. А американцы плюют в общий колодец", - сказал китайский посол в ходе пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
Президент США Дональд Трамп
ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". По его словам, США "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения". Трамп ранее обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая
.