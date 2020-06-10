Посол Китая в России раскритиковал прекращение финансирования ВОЗ США

"Американцы сейчас выходят из всех, очень многих международных организаций, в том числе, из ВОЗ. Это они сами пилят, рубят сук, на котором они сидят. К тому же, они плюют в общий наш колодец, - это ВОЗ, это Всемирная организация здравоохранения. Я помню в русском языке такая поговорка. А американцы плюют в общий колодец", - сказал китайский посол в ходе пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".