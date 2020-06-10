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Посол Китая в России раскритиковал прекращение финансирования ВОЗ США
2020-06-10T10:55
чжан ханьхуэй
дональд трамп
воз
китай
сша
в мире
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чжан ханьхуэй, дональд трамп, воз, китай, сша, в мире

Посол Китая в России раскритиковал прекращение финансирования ВОЗ США

10:55 10.06.2020
343
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧжан Ханьхуэй
Чжан Ханьхуэй
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Чжан Ханьхуэй. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. США "плюют в общий колодец" своими действиями в отношении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сказал посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"Американцы сейчас выходят из всех, очень многих международных организаций, в том числе, из ВОЗ. Это они сами пилят, рубят сук, на котором они сидят. К тому же, они плюют в общий наш колодец, - это ВОЗ, это Всемирная организация здравоохранения. Я помню в русском языке такая поговорка. А американцы плюют в общий колодец", - сказал китайский посол в ходе пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". По его словам, США "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения". Трамп ранее обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.
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