https://ria.ru/20200610/1572730210.html
Врач оценил эффективность перчаток в борьбе с коронавирусом
2020-06-10T10:51
2020-06-10T11:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Коронавирус
передается в основном воздушно-капельным путем, но в общественных местах следует все-таки надевать перчатки, считает главный исследователь ЦКБ управделами президента Никита Ломакин. Его комментарий
опубликован в соцсетах управления.
По словам медика, к ношению перчаток нужно относиться "более либерально". "И, как показывают последние данные, вирус не такой и живучий на поверхностях", — сказал он.
В местах с большим скоплением людей перчатки надевать нужно, добавил Ломакин.
Что касается летних веранд кафе и ресторанов, которые скоро откроются для посетителей, то, отметил врач, и продуваемость пространства, и возможность обеспечить социальную дистанцию уменьшают шансы заболеть по сравнению с закрытыми помещениями.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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