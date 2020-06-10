На Колыме идет проверка по факту массового заражения коронавирусом на ГЭС

По последним данным, COVID-19 на Усть-Среднеканской ГЭС заразились 32 строителя, еще около 550 человек медикам предстоит обследовать. Санитарные врачи закрыли на карантин общежитие "Усть-СреднеканГЭСстроя". Сейчас на территории предприятия разворачивают госпиталь для больных.

"Органами прокуратуры региона инициировано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей". По результатам проверочных мероприятий будет дана оценка эффективности мер, принятых работодателем по созданию безопасных условий труда и быта работникам, полнота принимаемых органами власти и уполномоченными органами контроля мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, а также своевременности и достаточности оказываемой медицинской помощи", - говорится в сообщении.