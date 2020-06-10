https://ria.ru/20200610/1572729967.html
На Колыме идет проверка по факту массового заражения коронавирусом на ГЭС
2020-06-10T10:49
2020-06-10T10:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
усть-среднеканская гэс
русгидро
магаданская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, усть-среднеканская гэс, русгидро, магаданская область
МАГАДАН, 10 июн - РИА Новости, Людмила Щербакова.
Прокуратура Магаданской области
начала проверку по факту массового заражения COVID-19 на Усть-Среднеканской ГЭС
, сообщает надзорное ведомство.
По последним данным, COVID-19 на Усть-Среднеканской ГЭС заразились 32 строителя, еще около 550 человек медикам предстоит обследовать. Санитарные врачи закрыли на карантин общежитие "Усть-СреднеканГЭСстроя". Сейчас на территории предприятия разворачивают госпиталь для больных.
"Органами прокуратуры региона инициировано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей". По результатам проверочных мероприятий будет дана оценка эффективности мер, принятых работодателем по созданию безопасных условий труда и быта работникам, полнота принимаемых органами власти и уполномоченными органами контроля мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, а также своевременности и достаточности оказываемой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Усть-Среднеканская ГЭС— строящаяся гидроэлектростанция на реке Колыме в Среднеканском городском округе Магаданской области. Входит в Колымский каскад ГЭС. Строительство Усть-Среднеканской ГЭС – один из крупнейших инвестиционных проектов ПАО "РусГидро
". Первые два гидроагрегата станции общей мощностью 168 МВт были введены в эксплуатацию в 2013 году, после пуска третьего гидроагрегата мощность ГЭС достигнет 310,5 МВт.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.