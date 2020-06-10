В Швеции назвали имя убийцы премьера Улофа Пальме в 1986 году

"Сегодня мы можем объявить, что мы установили убийцу, это так называемый Скандиаманнен. Поскольку он уже скончался (покончил с собой в 2000 году. — Прим. ред.), я не могу предъявить ему обвинения. В связи с этим дело закрыто", — сказал Петерссон.