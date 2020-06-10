В Швеции назвали имя убийцы премьера Улофа Пальме в 1986 году

СТОКГОЛЬМ, 10 июн — РИА Новости. Прокуратура установила виновного в убийстве шведского премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году — это дизайнер Стиг Энгстрём, заявил прокурор Кристер Петерссон на онлайн-пресс-конференции.
"Сегодня мы можем объявить, что мы установили убийцу, это так называемый Скандиаманнен. Поскольку он уже скончался (покончил с собой в 2000 году. — Прим. ред.), я не могу предъявить ему обвинения. В связи с этим дело закрыто", — сказал Петерссон.
Следствию не удалось связать найденные пули с каким-либо оружием, добавил он. Новых технических доказательств также нет, поэтому виновного определили по показаниям свидетелей, которые утверждали, что видели дизайнера на месте преступления. Кроме того, в ходе расследования он путался в показаниях.
Убийство популярного у одних и сильно критикуемого другими политика Улофа Пальме, возглавлявшего правительство Швеции с 1969 по 1976 год, а также с 1982-го, произошло вечером 28 февраля 1986 года. В тот день он вместе с женой без телохранителей возвращался из кинотеатра домой. Неизвестный дважды выстрелил в спину Пальме и скрылся.
28 февраля, 03:00АкцентыНераскрытое убийство: кто стрелял в Улофа Пальме?