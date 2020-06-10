Многофункциональную спортплощадку построили в липецком селе

По его словам, на площади 800 квадратных метров рядом со школой расположился стадион для игр в бадминтон, футбол, баскетбол, волейбол с покрытием из резиновой крошки. Рядом появился детский игровой комплекс с качелями, песочницей, лабиринтом, скамейками. По периметру обустроили пешеходные дорожки. Строительство площадки началось в марте в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда" и завершилось на месяц раньше, чем планировалось. На строительство многофункциональной спортивной площадки были выделены 3,5 миллиона рублей из областного бюджета.