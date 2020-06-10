Многофункциональную спортплощадку построили в липецком селе

ЛИПЕЦК, 10 июн — РИА Новости. Всего за три месяца в селе Большой Самовец Грязинского района Липецкой области возвели многофункциональную спортивную площадку, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, на площади 800 квадратных метров рядом со школой расположился стадион для игр в бадминтон, футбол, баскетбол, волейбол с покрытием из резиновой крошки. Рядом появился детский игровой комплекс с качелями, песочницей, лабиринтом, скамейками. По периметру обустроили пешеходные дорожки. Строительство площадки началось в марте в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда" и завершилось на месяц раньше, чем планировалось. На строительство многофункциональной спортивной площадки были выделены 3,5 миллиона рублей из областного бюджета.
"У нас еще много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке. И мы стремимся, чтобы наш дом, будь то город или село, и зимой, и летом выглядел чисто, красиво и уютно", - сказал Артамонов.