Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20200610/1572729499.html
Многофункциональную спортплощадку построили в липецком селе
2020-06-10T10:39
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173064_0:52:1000:615_1200x0_80_0_0_47b3b86cb1011533b031b2e597a47c15.jpg
https://ria.ru/20200604/1572463029.html
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572729499.html?chat_room_id=1572729499
Новости
ru-RU
15
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173064_0:52:1000:615_1200x0_80_0_0_47b3b86cb1011533b031b2e597a47c15.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173064_56:0:945:667_1200x0_80_0_0_0454b4727f4e06b5e17e0a00a125a5c1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173064_167:0:834:667_1200x0_80_0_0_b3e1b7669c0e683bf31d72b53a718071.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь артамонов

Многофункциональную спортплощадку построили в липецком селе

10:39 10.06.2020
15
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
ЛИПЕЦК, 10 июн — РИА Новости. Всего за три месяца в селе Большой Самовец Грязинского района Липецкой области возвели многофункциональную спортивную площадку, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, на площади 800 квадратных метров рядом со школой расположился стадион для игр в бадминтон, футбол, баскетбол, волейбол с покрытием из резиновой крошки. Рядом появился детский игровой комплекс с качелями, песочницей, лабиринтом, скамейками. По периметру обустроили пешеходные дорожки. Строительство площадки началось в марте в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда" и завершилось на месяц раньше, чем планировалось. На строительство многофункциональной спортивной площадки были выделены 3,5 миллиона рублей из областного бюджета.
"У нас еще много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке. И мы стремимся, чтобы наш дом, будь то город или село, и зимой, и летом выглядел чисто, красиво и уютно", - сказал Артамонов.
Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома
4 июня, 14:08Липецкая область
В Липецкой области триста дольщиков восстановят в правах на жилье
000000
Обсудить 0
Липецкая областьИгорь Артамонов
Рекомендуем
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Липецкой области выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
В липецкой администрации пояснили слова Артамонова о ветеранах
Здание Центрального банка РФ
В ЦБ прокомментировали возможное снижение ключевой ставки
100-летие дацана в Санкт-Петербурге
Глава буддистов России призвал молиться за больного COVID ламу из Тувы
Порт Таллина
ЦБ Эстонии прогнозирует спад национальной экономики на 10% по итогам года
Роскосмос показал со спутника последствия разлива топлива в Норильске
Для сбора топлива в Норильск доставили 50 емкостей
Вильнюс
Число случаев заражения коронавирусом в Литве выросло до 1733
Врач скорой помощи
В Ингушетии число излечившихся от коронавируса достигло 1657
Компрессорная станция
ОЭЗ "Липецк" вложит 400 млн рублей в газификацию своей площадки
Врачи и пациенты в кабинете гемодиализа городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Почти 650 пациентов с COVID-19 лечатся в Филатовской больнице Москвы
Машина скорой помощи
В Тверской области умерли пять пациентов с коронавирусом
Облет места чрезвычайной ситуации в Норильске
В МЧС рассказали о работе на месте разлива топлива в Норильске
Ликвидация разлива топлива в Норильске
Пробы воды в зоне ЧП в Норильске показали превышение ПДК в 120 раз
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проведет проверку после акции протеста в ульяновском СИЗО
Бизнесмен Анатолий Быков возле Свердловского районного суда в Красноярске
Защита красноярского бизнесмена Быкова обжаловала его арест
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
03:29В России космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос
03:24В трех регионах проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
03:07В Минздраве оценили, сколько может занять лечение Ефремова от алкоголизма
03:06Разин рассказал, как Ефремов "вызывал ужас у всех"
03:04Названы безопасные направления для туристов
Лента новостейМолния