Жителям Камчатки запретили ремонт в многоэтажках с 20 часов до 9 утра

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июн - РИА Новости. "Шумные" ремонтные работы в многоквартирных домах региона нельзя будет проводить с восьми часов вечера до девяти утра, поправки в закон "О тишине и покое граждан в Камчатском крае" приняли депутаты, сообщает пресс-служба краевого . "Шумные" ремонтные работы в многоквартирных домах региона нельзя будет проводить с восьми часов вечера до девяти утра, поправки в закон "О тишине и покое граждан в Камчатском крае" приняли депутаты, сообщает пресс-служба краевого Заксобрания

Запрет на шумный ремонт распространяется на будние и выходные дни. Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

"Мы опирались на многочисленные обращения граждан. Ранее шумный ремонт был возможен с семи часов утра до 23:00. Теперь время сократилось", - сказал один из разработчиков поправок , депутат Анатолий Кирносенко.

По его словам, в закон внесена еще одна важная поправка - перечень действий, нарушающих покой и тишину граждан, дополнен понятием "иные звуки".

"Это, к примеру, громкий лай собак, иные звуки, которые мешают людям в ночное время отдыхать. Раньше к шумам были отнесены крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств и средств звукоусиления, в том числе на транспортных средствах, применение пиротехники, а также различные ремонтные работы", – добавил Кирносенко.