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Камчатский край
Камчатский край
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Жителям Камчатки запретили ремонт в многоэтажках с 20 часов до 9 утра
2020-06-10T10:36
камчатский край
законодательное собрание камчатского края
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законодательное собрание камчатского края

Жителям Камчатки запретили ремонт в многоэтажках с 20 часов до 9 утра

10:36 10.06.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевРабочий во время чистовой отделки квартиры
Рабочий во время чистовой отделки квартиры
© РИА Новости / Александр Кряжев
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июн - РИА Новости. "Шумные" ремонтные работы в многоквартирных домах региона нельзя будет проводить с восьми часов вечера до девяти утра, поправки в закон "О тишине и покое граждан в Камчатском крае" приняли депутаты, сообщает пресс-служба краевого Заксобрания.
Запрет на шумный ремонт распространяется на будние и выходные дни. Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.
"Мы опирались на многочисленные обращения граждан. Ранее шумный ремонт был возможен с семи часов утра до 23:00. Теперь время сократилось", - сказал один из разработчиков поправок , депутат Анатолий Кирносенко.
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По его словам, в закон внесена еще одна важная поправка - перечень действий, нарушающих покой и тишину граждан, дополнен понятием "иные звуки".
"Это, к примеру, громкий лай собак, иные звуки, которые мешают людям в ночное время отдыхать. Раньше к шумам были отнесены крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств и средств звукоусиления, в том числе на транспортных средствах, применение пиротехники, а также различные ремонтные работы", – добавил Кирносенко.
По информации пресс-службы Законодательного собрания, за нарушение краевого закона о тишине установлены административные штрафы: для граждан – от одной до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти до десяти тысяч, для организаций – от десяти до двадцати тысяч рублей.
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Камчатский крайЗаконодательное Собрание Камчатского края
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