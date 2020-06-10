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Распространение нового коронавируса
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В России выявили 8404 новых случая заражения коронавирусом
2020-06-10T11:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
россия
общество
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коронавирус в россии, россия, общество

В России выявили 8404 новых случая заражения коронавирусом

10:35 10.06.2020 (обновлено: 11:49 10.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи
Фельдшер скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Максим Блинов
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Фельдшер скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. За сутки в России выявили 8404 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Большинство случаев заражения SARS-CoV-2 зафиксировано в Москве — 1195, Подмосковье — 735, Санкт-Петербурге — 313 и Нижегородской области — 304. Отмечается, что у 2924 человек из новых зарегистрированных нет клинических проявлений заболевания.
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Умерли 216 пациентов — таким образом, впервые с 29 мая число летальных исходов превысило 200.
Накануне сообщалось о 8595 новых случаях, количество заболевших плавно снижается второй день подряд. Всего с начала эпидемии в 85 российских регионах COVID-19 диагностировали у 493 657 человек, из них 6358 умерли, свыше 252 тысяч вылечились.
В мире, по данным ВОЗ, заразились как минимум семь миллионов человек, более 404 тысяч умерли. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, случаи заражения SARS-CoV-2 зарегистрированы в 188 странах. Россия занимает третье место в списке государств, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов и Бразилии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияОбщество
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