В России выявили 8404 новых случая заражения коронавирусом

Накануне сообщалось о 8595 новых случаях, количество заболевших плавно снижается второй день подряд. Всего с начала эпидемии в 85 российских регионах COVID-19 диагностировали у 493 657 человек, из них 6358 умерли, свыше 252 тысяч вылечились.