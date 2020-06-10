Калининградские власти рассказали, сколько будет стоить тур на Балтику

"Ряд туроператоров, которые раньше работали на выездной туризм, по понятным причинам переориентировались на внутренний рынок, и каждый из них взял на себя интересное ему направление... "Библиоглобус" предлагает туристам пакетное предложение. Три дня пакет стоит 11 тысяч — это минимальная цена, семидневный тур обойдется примерно в 28 тысяч", - сказал Ермак.