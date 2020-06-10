https://ria.ru/20200610/1572729148.html
Калининградские власти рассказали, сколько будет стоить тур на Балтику
2020-06-10T10:35
2020-06-10T10:35
туризм
коронавирус в россии
андрей ермак
новости - туризм
калининградская область
калининград
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коронавирус в россии, андрей ермак, новости - туризм, калининградская область, калининград
КАЛИНИНГРАД, 10 июн - РИА Новости.
Пакетный трехдневный тур в Калининградскую область
из Москвы
обойдется туристу в среднем в 11 тысяч рублей, сказал в интервью РИА Новости министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак
.
"Ряд туроператоров, которые раньше работали на выездной туризм, по понятным причинам переориентировались на внутренний рынок, и каждый из них взял на себя интересное ему направление... "Библиоглобус" предлагает туристам пакетное предложение. Три дня пакет стоит 11 тысяч — это минимальная цена, семидневный тур обойдется примерно в 28 тысяч", - сказал Ермак.
Он отметил, что 10-дневная индивидуальная поездка из Москвы в Калининград
может минимально стоить около 28-30 тысяч рублей.
Ранее министр сообщил, что региональные власти надеются на открытие региона для российских туристов ориентировочно с 15 июня, если ситуация с распространением коронавируса не ухудшится.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.