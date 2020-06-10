Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200610/1572729148.html
Калининградские власти рассказали, сколько будет стоить тур на Балтику
2020-06-10T10:35
туризм
коронавирус в россии
андрей ермак
новости - туризм
калининградская область
калининград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155660/53/1556605395_0:117:2730:1653_1200x0_80_0_0_9c7f5807cd4d8a86107e5be397930365.jpg
https://ria.ru/20200609/1572697700.html
1
калининградская область
калининград
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572729148.html?chat_room_id=1572729148
Новости
ru-RU
1295
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155660/53/1556605395_0:117:2730:1653_1200x0_80_0_0_9c7f5807cd4d8a86107e5be397930365.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155660/53/1556605395_0:0:2730:2048_1200x0_80_0_0_133b9a5dd40073737d1378baef741185.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155660/53/1556605395_664:0:2712:2048_1200x0_80_0_0_ac8281fad25bd22d871c678a3ebf4392.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, андрей ермак, новости - туризм, калининградская область, калининград

Калининградские власти рассказали, сколько будет стоить тур на Балтику

10:35 10.06.2020
1295
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоОтдыхающие на берегу Балтийского моря в районе города Светлогорска
Отдыхающие на берегу Балтийского моря в районе города Светлогорска
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Отдыхающие на берегу Балтийского моря в районе города Светлогорска. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 10 июн - РИА Новости. Пакетный трехдневный тур в Калининградскую область из Москвы обойдется туристу в среднем в 11 тысяч рублей, сказал в интервью РИА Новости министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.
"Ряд туроператоров, которые раньше работали на выездной туризм, по понятным причинам переориентировались на внутренний рынок, и каждый из них взял на себя интересное ему направление... "Библиоглобус" предлагает туристам пакетное предложение. Три дня пакет стоит 11 тысяч — это минимальная цена, семидневный тур обойдется примерно в 28 тысяч", - сказал Ермак.
Он отметил, что 10-дневная индивидуальная поездка из Москвы в Калининград может минимально стоить около 28-30 тысяч рублей.
Ранее министр сообщил, что региональные власти надеются на открытие региона для российских туристов ориентировочно с 15 июня, если ситуация с распространением коронавируса не ухудшится.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Отдыхающая после принятия грязевых ванн на Чокракском озере в Крыму
9 июня, 16:08Туризм
Крым с 1 июля откроется для туристов
1000004
Обсудить 1
ТуризмКоронавирус в РоссииАндрей ЕрмакНовости - ТуризмКалининградская областьКалининград
Рекомендуем
Вид на центральный район Хабаровска
В Хабаровске предложили использовать опыт Москвы при снятии ограничений
Самолет в небе
РБК: сотни россиян выехали за границу в апреле во время пандемии
Калининград
Калининградские власти надеются открыть регион для туристов с 15 июня
Калининград
Калининградские власти помогут отельерам открыться
Отдыхающие на пляже в Центральном районе города Сочи
Операторы получат субсидии за организацию доступных туров по России
Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак
Андрей Ермак: в Калининград туристы поедут за европейской атмосферой
Дождь в Москве
Россиян предупредили об "арктическом вторжении"
Актер Александр Панкратов-Черный
Панкратов-Черный рассказал, кто причастен к ДТП с Ефремовым
Мужчина проходит мимо киоска, торгующего полотенцами в виде банкнот евро в Афинах
Европу ожидает "большая трагедия"
Водопад Скоугафосс в Исландии
Названы самые безопасные страны
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
Фельдшер скорой медицинской помощи
В России выявили 8404 новых случая заражения коронавирусом
Протестующие на одной из улиц Вашингтона
В США протестующие снесли памятник Колумбу и бросили его в озеро
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Названы условия домашнего ареста Михаила Ефремова
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Москве выявили 1195 новых случаев заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
03:29В России космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос
03:24В трех регионах проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
03:07В Минздраве оценили, сколько может занять лечение Ефремова от алкоголизма
03:06Разин рассказал, как Ефремов "вызывал ужас у всех"
03:04Названы безопасные направления для туристов
Лента новостейМолния