Названы самые безопасные страны

Россия вновь оказалась на 154-й позиции, между Суданом и Центрально-Африканской Республикой, хотя составители доклада отмечают, что ее показатели по категориям "Безопасность и защита", "Милитаризация" и "Продолжающийся конфликт" улучшились. Увеличился и общий показатель страны за год — на 1,3 процента. Эксперты также обратили внимание на то, что в России снизилось число убийств: с более чем 20 инцидентов на 100 тысяч человек до менее десяти.