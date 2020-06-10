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Названы самые безопасные страны
2020-06-10T12:59
исландия
в мире
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По-моему сейчас Америку надо поставить где-то между Ираком и Афганистаном. Эксперты чего и кто такие были?
63
Навальный что пытается делать? Пока только болоболит и людей сподвигает на разруху.
50
25
исландия
РИА Новости
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353
60
2020
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
исландия, в мире

Названы самые безопасные страны

10:29 10.06.2020 (обновлено: 12:59 10.06.2020)
9683
CC0 / Alpár Bakó / Водопад Скоугафосс в Исландии
Водопад Скоугафосс в Исландии
CC0 / Alpár Bakó /
Водопад Скоугафосс в Исландии. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Самой безопасной страной в мире снова признана Исландия, занявшая первое место в глобальном индексе миролюбия, который публикует аналитический центр "Институт экономики и мира".
На второй позиции — Новая Зеландия, на третьей — Португалия. В первую десятку вошли также Австрия, Дания, Канада, Сингапур, Чехия, Япония и Швейцария.
Россия вновь оказалась на 154-й позиции, между Суданом и Центрально-Африканской Республикой, хотя составители доклада отмечают, что ее показатели по категориям "Безопасность и защита", "Милитаризация" и "Продолжающийся конфликт" улучшились. Увеличился и общий показатель страны за год — на 1,3 процента. Эксперты также обратили внимание на то, что в России снизилось число убийств: с более чем 20 инцидентов на 100 тысяч человек до менее десяти.
Одной из проблем России в докладе называется "политическая нестабильность".
Виды Швейцарии
20 июля 2019, 18:35Туризм
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Россию составители доклада включили в одну группу с другими странами постсоветского пространства: Украиной, Казахстаном, Киргизией, Туркменией, Азербайджаном, Грузией, Арменией, Молдавией и Белоруссией. Самой миролюбивой страной из этой группы эксперты признали Казахстан — он занял 70-е место, хотя по показателям "Охрана и безопасность" там произошло резкое падение.
Всего в рейтинге 163 страны. Нижние строчки занимают Ирак, Сирия и Афганистан.
Global Peace Index разрабатывают социологи и экономисты международной группы экспертов Института экономики и мира. Список составляется ежегодно с 2007 года.
3186347138
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ИсландияВ мире
Популярные комментарии
По-моему сейчас Америку надо поставить где-то между Ираком и Афганистаном. Эксперты чего и кто такие были?
10 июня, 11:00
ZZusha1974
5210019
Навальный что пытается делать? Пока только болоболит и людей сподвигает на разруху.
10 июня, 11:04
ZZusha1974
34120211
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