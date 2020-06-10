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В Крыму выявили один случай заражения коронавирусом за сутки

10:29 10.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач Илья Чайников в инфекционной больнице "РЖД-Медицина"
Врач Илья Чайников в инфекционной больнице РЖД-Медицина
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике за сутки выявлен лишь один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
"Подтвержден 1 новый случай коронавирусной инфекции, выявленный активно при проведении противоэпидемиологических мероприятий. Заболевший госпитализирован в инфекционный стационар", - написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте".
По его словам, всего на текущий период в республике зарегистрировано 458 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период - 338 человек, из них 14 за последние сутки.
В свою очередь заместитель крымского управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков сообщил, что новый случай коронавируса выявлен в Симферополе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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