"Ростех" и РФПИ начнут производить препарат для лечения коронавируса

Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19. Архивное фото

Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Холдинг "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" и Российский фонд прямых инвестиций ( Холдинг "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" и Российский фонд прямых инвестиций ( РФПИ ) начнут выпускать препарат на основе плазмы крови для лечения COVID-19, производство планируется развернуть сразу на четырех площадках, говорится в совместном сообщении компаний.

"Партнерство РФПИ и холдинга "Нацимбио" предполагает производство препарата иммуноглобулина, содержащего антитела к коронавирусу SARS CoV-2. Его будут изготавливать на основе плазмы доноров, перенесших коронавирусную инфекцию ", - говорится в сообщении.

Предприятие холдинга "Нацимбио" разработало универсальную технологию получения иммуноглобулинов человека для внутривенного введения. Препарат "БиоГам", произведенный на основе данной технологии, успешно прошел первую фазу клинических испытаний, говорится в сообщении.

Нижнем Новгороде, Сергей Чемезов. "Уже скоро мы сможем вывести на отечественный рынок собственный эффективный и безопасный препарат. После того, как он пройдет регистрацию, мы готовы развернуть производство сразу на четырех площадках – в Перми Томске и Уфе", – отметил гендиректор " Ростеха

Инвестиции, полученные в рамках сотрудничества с РФПИ, будут направлены на закупку оборудования, проведение клинических испытаний, подготовку документов для регистрации конечного препарата, уточняется в сообщении.

"Производство препаратов на основе плазмы крови доноров, переболевших коронавирусом, является одним из перспективных направлений терапии, которое РФПИ планирует развивать в России совместно с "Нацимбио". Рассчитываем, что инвестиции фонда помогут ускорить исследования, завершить их с положительными результатами и приступить к полномасштабному производству препарата", – отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев

Производство иммуноглобулина, содержащего антитела против коронавируса, будет организовано по полному технологическому циклу при условии наличия сырья на четырех филиалах НПО " Микроген " холдинга "Нацимбио". По словам гендиректора холдинга "Нацимбио" Андрея Загорского, уже сегодня "Микроген" покрывает более 25% потребности российского рынка в альбуминах и иммуноглобулинах, а также является крупнейшим в стране производителем специфических иммуноглобулинов от стафилококка, клещевого энцефалита, гепатита B и столбняка.

О совместном проекте с Ростехом по производству препарата против коронавируса на основе плазмы крови глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал президенту Владимиру Путину в ходе рабочей встречи 5 июня.