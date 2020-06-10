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Распространение нового коронавируса
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"Ростех" и РФПИ начнут производить препарат для лечения коронавируса
2020-06-10T11:18
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
микроген
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ростех
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"Ростех" и РФПИ начнут производить препарат для лечения коронавируса

10:28 10.06.2020 (обновлено: 11:18 10.06.2020)
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Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Холдинг "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начнут выпускать препарат на основе плазмы крови для лечения COVID-19, производство планируется развернуть сразу на четырех площадках, говорится в совместном сообщении компаний.
"Партнерство РФПИ и холдинга "Нацимбио" предполагает производство препарата иммуноглобулина, содержащего антитела к коронавирусу SARS CoV-2. Его будут изготавливать на основе плазмы доноров, перенесших коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Предприятие холдинга "Нацимбио" разработало универсальную технологию получения иммуноглобулинов человека для внутривенного введения. Препарат "БиоГам", произведенный на основе данной технологии, успешно прошел первую фазу клинических испытаний, говорится в сообщении.
"Уже скоро мы сможем вывести на отечественный рынок собственный эффективный и безопасный препарат. После того, как он пройдет регистрацию, мы готовы развернуть производство сразу на четырех площадках – в Перми, Нижнем Новгороде, Томске и Уфе", – отметил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
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Инвестиции, полученные в рамках сотрудничества с РФПИ, будут направлены на закупку оборудования, проведение клинических испытаний, подготовку документов для регистрации конечного препарата, уточняется в сообщении.
"Производство препаратов на основе плазмы крови доноров, переболевших коронавирусом, является одним из перспективных направлений терапии, которое РФПИ планирует развивать в России совместно с "Нацимбио". Рассчитываем, что инвестиции фонда помогут ускорить исследования, завершить их с положительными результатами и приступить к полномасштабному производству препарата", – отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Производство иммуноглобулина, содержащего антитела против коронавируса, будет организовано по полному технологическому циклу при условии наличия сырья на четырех филиалах НПО "Микроген" холдинга "Нацимбио". По словам гендиректора холдинга "Нацимбио" Андрея Загорского, уже сегодня "Микроген" покрывает более 25% потребности российского рынка в альбуминах и иммуноглобулинах, а также является крупнейшим в стране производителем специфических иммуноглобулинов от стафилококка, клещевого энцефалита, гепатита B и столбняка.
О совместном проекте с Ростехом по производству препарата против коронавируса на основе плазмы крови глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал президенту Владимиру Путину в ходе рабочей встречи 5 июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийМикрогенНижний НовгородРостехСергей ЧемезовТомскПермьЭкономика
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