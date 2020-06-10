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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572728641.html
В Тамбовской области еще у семи детей нашли коронавирус
2020-06-10T10:27
распространение нового коронавируса
тамбовская область
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тамбовская область, общество

В Тамбовской области еще у семи детей нашли коронавирус

10:27 10.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории
Сотрудница лаборатории
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудница лаборатории. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 10 июн - РИА Новости. Десятимесячная девочка и еще шесть детей оказались среди 67 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, сообщила администрация региона.
"Шестьдесят семь новых случаев сегодня: 27 мужчин, 33 женщины, 7 детей (девочки 10 месяцев, 2, 7, 8, 11, 14, 15 лет). Возраст взрослых от 21 до 85 лет. Прибывших из других регионов нет, 67 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 3636, из них 1291 - без клинических проявлений.
Выздоровели 1684 человека, в том числе 788 выписаны из стационара, 896 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 14 пациентов.
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На госпитализации в настоящее время находятся 422 человека, из них диагноз "пневмония" у 367 человек.
"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 4235 (из них подтверждённых случаев - 1516, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 8590. Выписано из больниц– 1442. Всего обследованных лиц - 14689", - информируют областные власти.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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