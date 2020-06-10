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В Подмосковье начался сбор ранних сортов клубники
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коломна, московская область (подмосковье), луховицы, общество

В Подмосковье начался сбор ранних сортов клубники

10:22 10.06.2020
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© РИА Новости / Артур ЛебедевСбор клубники
Сбор клубники
© РИА Новости / Артур Лебедев
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Сбор ранних сортов клубники стартовал в Московской области, уборка ягод ведется выборочно, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
"Стартовый сбор ранних сортов нашей подмосковной клубники начался на этой неделе. Из-за дождей и прохладной погоды мы думали, что сбор ягоды немного передвинется, так как клубнике в открытом грунте требуется много солнца. Сейчас пошли тёплые солнечные дни, и сбор начали, как и планировали. Уборку ягод пока ведем выборочно", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, которого цитирует пресс-служба.
Восемь крупных производителей клубники в открытом грунте работают в регионе, из них шесть занимаются созданием товарной ягоды, два сосредоточены на производстве рассады, рассказали в ведомстве.
"Сбор ягоды в первую очередь начался на предприятии "Русская ягода" в Луховицах. Здесь собрали первые 2 тонны клубники, а планируют за сезон собрать 250-300 тонн. "Коломенская ягода" и "Непецино" из городского округа Коломна тоже приступают к сбору в эти дни. Также ранний сбор клубники начинается в Институте садоводства и питомниководства в Ступино", - сказал Разин.
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Активный сбор клубники в регионе начнётся в конце июля и продолжится до августа, уточнил Разин.
Кроме этого, после 20 июня стартует сбор садовой земляники в совхозе имени Ленина на территории более 100 гектаров земли, следует из релиза.
В 2019 году в Подмосковье в открытом грунте было собрано более 1,2 тысячи тонн клубники.
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КоломнаМосковская область (Подмосковье)ЛуховицыОбщество
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