https://ria.ru/20200610/1572728110.html
В Подмосковье начался сбор ранних сортов клубники
2020-06-10T10:22
2020-06-10T10:22
коломна
московская область (подмосковье)
луховицы
общество
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коломна, московская область (подмосковье), луховицы, общество
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости.
Сбор ранних сортов клубники стартовал в Московской области
, уборка ягод ведется выборочно, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
"Стартовый сбор ранних сортов нашей подмосковной клубники начался на этой неделе. Из-за дождей и прохладной погоды мы думали, что сбор ягоды немного передвинется, так как клубнике в открытом грунте требуется много солнца. Сейчас пошли тёплые солнечные дни, и сбор начали, как и планировали. Уборку ягод пока ведем выборочно", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, которого цитирует пресс-служба.
Восемь крупных производителей клубники в открытом грунте работают в регионе, из них шесть занимаются созданием товарной ягоды, два сосредоточены на производстве рассады, рассказали в ведомстве.
"Сбор ягоды в первую очередь начался на предприятии "Русская ягода" в Луховицах
. Здесь собрали первые 2 тонны клубники, а планируют за сезон собрать 250-300 тонн. "Коломенская ягода" и "Непецино" из городского округа Коломна
тоже приступают к сбору в эти дни. Также ранний сбор клубники начинается в Институте садоводства и питомниководства в Ступино", - сказал Разин.
Активный сбор клубники в регионе начнётся в конце июля и продолжится до августа, уточнил Разин.
Кроме этого, после 20 июня стартует сбор садовой земляники в совхозе имени Ленина на территории более 100 гектаров земли, следует из релиза.
В 2019 году в Подмосковье в открытом грунте было собрано более 1,2 тысячи тонн клубники.