В Подмосковье начался сбор ранних сортов клубники

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Сбор ранних сортов клубники стартовал в Сбор ранних сортов клубники стартовал в Московской области , уборка ягод ведется выборочно, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Стартовый сбор ранних сортов нашей подмосковной клубники начался на этой неделе. Из-за дождей и прохладной погоды мы думали, что сбор ягоды немного передвинется, так как клубнике в открытом грунте требуется много солнца. Сейчас пошли тёплые солнечные дни, и сбор начали, как и планировали. Уборку ягод пока ведем выборочно", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, которого цитирует пресс-служба.

Восемь крупных производителей клубники в открытом грунте работают в регионе, из них шесть занимаются созданием товарной ягоды, два сосредоточены на производстве рассады, рассказали в ведомстве.

"Сбор ягоды в первую очередь начался на предприятии "Русская ягода" в Луховицах . Здесь собрали первые 2 тонны клубники, а планируют за сезон собрать 250-300 тонн. "Коломенская ягода" и "Непецино" из городского округа Коломна тоже приступают к сбору в эти дни. Также ранний сбор клубники начинается в Институте садоводства и питомниководства в Ступино", - сказал Разин.

Активный сбор клубники в регионе начнётся в конце июля и продолжится до августа, уточнил Разин.

Кроме этого, после 20 июня стартует сбор садовой земляники в совхозе имени Ленина на территории более 100 гектаров земли, следует из релиза.