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ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость
2020-06-10T12:47
александр быков
авто
общественная палата рф
гибдд мвд рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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https://ria.ru/20200508/1571173352.html
Этот "новый" метод известен уже лет 50, как и методы создания пробок на ровном месте.
122
Новость похожая на фейк. Странное устройство будет работать 20-30 минут, проверяя при этом водителей из одной полосы.
49
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александр быков, авто, общественная палата рф, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество

ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость

10:20 10.06.2020 (обновлено: 12:47 10.06.2020)
200770
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИнспектор ГИБДД во время патрулирования на улицах Москвы в период самоизоляции граждан
Инспектор ГИБДД во время патрулирования на улицах Москвы в период самоизоляции граждан
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. ГИБДД планирует внедрить новый метод тестирования водителей на трезвость. Об этом рассказал радиостанции "Комсомольская правда" заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, генерал-майор полиции Александр Быков.
Новая методика позволит оперативно проверять сразу несколько машин из потока. Устройство не будет похоже на алкотестер, но как именно будет организована техническая сторона процесса, в ведомстве не уточнили.

"В течение нескольких секунд мы поймем, есть основания полагать, что в выдыхаемом воздухе у водителя есть алкоголь, или нет. Если есть — мы попросим водителя пройти полную процедуру медосвидетельствования. Если нет, то без составления процессуальных документов разрешим ему продолжить движение", — сказал Быков.

По его словам, инспекторы смогут направить автомобили в одну полосу и за 20-30 минут проверить большое количество водителей.
ГИБДД направила проект методики на обсуждение в Общественную палату.
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16749131115373
Обсудить 17
Александр БыковАвтоОбщественная палата РФГИБДД МВД РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
Популярные комментарии
Этот "новый" метод известен уже лет 50, как и методы создания пробок на ровном месте.
10 июня, 11:28
Адам Ваксель
102120008
Новость похожая на фейк. Странное устройство будет работать 20-30 минут, проверяя при этом водителей из одной полосы.
10 июня, 10:46
Andre Tarasoff
3640018
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