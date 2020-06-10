ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. ГИБДД планирует внедрить новый метод тестирования водителей на трезвость. Об этом рассказал радиостанции "Комсомольская правда" заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, генерал-майор полиции Александр Быков.
Новая методика позволит оперативно проверять сразу несколько машин из потока. Устройство не будет похоже на алкотестер, но как именно будет организована техническая сторона процесса, в ведомстве не уточнили.
"В течение нескольких секунд мы поймем, есть основания полагать, что в выдыхаемом воздухе у водителя есть алкоголь, или нет. Если есть — мы попросим водителя пройти полную процедуру медосвидетельствования. Если нет, то без составления процессуальных документов разрешим ему продолжить движение", — сказал Быков.
По его словам, инспекторы смогут направить автомобили в одну полосу и за 20-30 минут проверить большое количество водителей.
ГИБДД направила проект методики на обсуждение в Общественную палату.