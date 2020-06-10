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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200610/1572728015.html
Более 400 тысяч москвичей подали заявки на участие в онлайн-голосовании
2020-06-10T10:19
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
москва
общество
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конституция рф, владимир путин, москва, общество

Более 400 тысяч москвичей подали заявки на участие в онлайн-голосовании

10:19 10.06.2020
9774
© РИА Новости / Нина ЗотинаАгитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве
© РИА Новости / Нина Зотина
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Более 400 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Более 400 тысяч москвичей уже подали заявки, чтобы стать участниками электронного голосования по внесению изменений в конституцию. Запись открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня", - говорится в сообщении.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
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Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале. Пользователям необходимо будет авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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