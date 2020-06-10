Более 400 тысяч москвичей подали заявки на участие в онлайн-голосовании

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Более 400 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Более 400 тысяч москвичей уже подали заявки, чтобы стать участниками электронного голосования по внесению изменений в конституцию. Запись открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня", - говорится в сообщении.
Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале. Пользователям необходимо будет авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.