Более 400 тысяч москвичей подали заявки на участие в онлайн-голосовании

"Более 400 тысяч москвичей уже подали заявки, чтобы стать участниками электронного голосования по внесению изменений в конституцию. Запись открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня", - говорится в сообщении.

Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале. Пользователям необходимо будет авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня.