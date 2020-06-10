В США протестующие снесли памятник Колумбу и бросили его в озеро

Как сообщают СМИ, во вторник вечером в парке Берд Парк собрались около тысячи протестующих. Изначально протест носил мирный характер. По словам очевидцев, в районе 20.30 по местному времени (03.30 мск среды) протестующие с помощью трех веревок снесли памятник с постамента, после чего оттащили статую к расположенному в парке озеру и скинули ее в воду.

По словам одного из протестующих, данная акция не была запланирована.

Судья в Ричмонде в штате Виргиния в понедельник вынес постановление, запрещающее руководству штата сносить памятник главнокомандующему рабовладельческих штатов в период Гражданской войны в США генералу Роберту Ли в течение 10 дней,

Ранее сообщалось, что губернатор Штата Виргиния Ральф Нортэм заявил на пресс-конференции, что распорядился убрать известную статую генерала Роберта Ли. Решение принято на фоне продолжающихся протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук белого полицейского.