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В США протестующие снесли памятник Колумбу и бросили его в озеро
2020-06-10T10:19
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
ральф нортэм
христофор колумб
виргиния
сша
ричмонд
в мире
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А в защиту коренных жителей Америки на демонстрацию кто-нибудь выйдет? Или всё избирательно и зависит от политической конъюнктуры?
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Колумб открыл Америку, а афроамериканцы ее захотели закрыть..
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виргиния
сша
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, ральф нортэм, христофор колумб, виргиния, сша, ричмонд, в мире

В США протестующие снесли памятник Колумбу и бросили его в озеро

10:19 10.06.2020
11780
© Sputnik / Артур ГабдрахмановПротестующие на одной из улиц Вашингтона
Протестующие на одной из улиц Вашингтона
© Sputnik / Артур Габдрахманов
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Протестующие в городе Ричмонд, штат Виргиния, снесли памятник Христофору Колумбу и бросили его в озеро, сообщает местный телеканал WRIC.
Как сообщают СМИ, во вторник вечером в парке Берд Парк собрались около тысячи протестующих. Изначально протест носил мирный характер. По словам очевидцев, в районе 20.30 по местному времени (03.30 мск среды) протестующие с помощью трех веревок снесли памятник с постамента, после чего оттащили статую к расположенному в парке озеру и скинули ее в воду.
По словам одного из протестующих, данная акция не была запланирована.
Судья в Ричмонде в штате Виргиния в понедельник вынес постановление, запрещающее руководству штата сносить памятник главнокомандующему рабовладельческих штатов в период Гражданской войны в США генералу Роберту Ли в течение 10 дней,
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Ранее сообщалось, что губернатор Штата Виргиния Ральф Нортэм заявил на пресс-конференции, что распорядился убрать известную статую генерала Роберта Ли. Решение принято на фоне продолжающихся протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук белого полицейского.
С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаРальф НортэмХристофор КолумбВиргинияСШАРичмондВ мире
Популярные комментарии
А в защиту коренных жителей Америки на демонстрацию кто-нибудь выйдет? Или всё избирательно и зависит от политической конъюнктуры?
10 июня, 10:32
Алекс Радоница
3221000
Колумб открыл Америку, а афроамериканцы ее захотели закрыть..
10 июня, 10:31
777vostok
18120000
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