https://ria.ru/20200610/1572727982.html
В США протестующие снесли памятник Колумбу и бросили его в озеро
2020-06-10T10:19
2020-06-10T10:19
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
ральф нортэм
христофор колумб
виргиния
сша
ричмонд
в мире
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Алекс Радоница
А в защиту коренных жителей Америки на демонстрацию кто-нибудь выйдет? Или всё избирательно и зависит от политической конъюнктуры?
35
77vostok
Колумб открыл Америку, а афроамериканцы ее захотели закрыть..
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, ральф нортэм, христофор колумб, виргиния, сша, ричмонд, в мире
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Протестующие в городе Ричмонд
, штат Виргиния
, снесли памятник Христофору Колумбу
и бросили его в озеро, сообщает местный телеканал WRIC
.
Как сообщают СМИ, во вторник вечером в парке Берд Парк собрались около тысячи протестующих. Изначально протест носил мирный характер. По словам очевидцев, в районе 20.30 по местному времени (03.30 мск среды) протестующие с помощью трех веревок снесли памятник с постамента, после чего оттащили статую к расположенному в парке озеру и скинули ее в воду.
По словам одного из протестующих, данная акция не была запланирована.
Судья в Ричмонде в штате Виргиния в понедельник вынес постановление, запрещающее руководству штата сносить памятник главнокомандующему рабовладельческих штатов в период Гражданской войны в США
генералу Роберту Ли в течение 10 дней,
Ранее сообщалось, что губернатор Штата Виргиния Ральф Нортэм
заявил на пресс-конференции, что распорядился убрать известную статую генерала Роберта Ли. Решение принято на фоне продолжающихся протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук белого полицейского.
С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.