Нападки США на Китай полностью политизированы, заявил китайский посол

"Мы считаем, что те провокации и нападки с американской стороны - это неразумные и политизированные намерения, полностью политизированные намерения США, это полностью основано на менталитете холодной войны.", - сказал китайский посол в ходе пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".

"Китай всегда готов на основе справедливости, равенства, взаимовыгоды развертывать сотрудничество с другими странами этого мира, в том числе, с США", - добавил он.

По словам китайского дипломата, никто не хочет лишать США лидерства в этом мире.

Вашингтон угрожает Пекину отказом от выполнения долговых обязательств. Такой, по мнению Белого дома, должна стать расплата КНР за распространение коронавируса и сокрытие сведений о пандемии. В ответ, как утверждают СМИ, Китай - второй крупнейший держатель госдолга США - планирует выбросить на рынок существенный объем ценных бумаг казначейства США.

В последние дни отношения между США и Китаем вновь обострились из-за разрабатываемого парламентом Китая законопроекта о защите национальной безопасности Гонконга , который, как считают в Вашингтоне, направлен на ликвидацию его высокой автономии. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.