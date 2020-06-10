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Нападки США на Китай полностью политизированы, заявил китайский посол
2020-06-10T10:38
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китай, сша, в мире

Нападки США на Китай полностью политизированы, заявил китайский посол

10:17 10.06.2020 (обновлено: 10:38 10.06.2020)
521
© РИА Новости / Анна РаткоглоПекин
Пекин
© РИА Новости / Анна Раткогло
Пекин. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Нападки США на Китай полностью политизированы, Пекин всегда готов к взаимовыгодному сотрудничеству с Вашингтоном, сказал посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"Мы считаем, что те провокации и нападки с американской стороны - это неразумные и политизированные намерения, полностью политизированные намерения США, это полностью основано на менталитете холодной войны.", - сказал китайский посол в ходе пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
"Китай всегда готов на основе справедливости, равенства, взаимовыгоды развертывать сотрудничество с другими странами этого мира, в том числе, с США", - добавил он.
По словам китайского дипломата, никто не хочет лишать США лидерства в этом мире.
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Вашингтон угрожает Пекину отказом от выполнения долговых обязательств. Такой, по мнению Белого дома, должна стать расплата КНР за распространение коронавируса и сокрытие сведений о пандемии. В ответ, как утверждают СМИ, Китай - второй крупнейший держатель госдолга США - планирует выбросить на рынок существенный объем ценных бумаг казначейства США.
В последние дни отношения между США и Китаем вновь обострились из-за разрабатываемого парламентом Китая законопроекта о защите национальной безопасности Гонконга, который, как считают в Вашингтоне, направлен на ликвидацию его высокой автономии. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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