Сингапур приступит к клиническим испытаниям лекарства от коронавируса

Препарат TY027, разработанный при участии министерства здравоохранения, министерства обороны Сингапура, основан на применении моноклональных антител. Предполагается, что лекарство поможет замедлить развитие болезни и ускорить восстановление пациентов с коронавирусной инфекцией. Кроме того, предположительно, он может предоставить временную защиту от заражения вирусом.