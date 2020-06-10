Сингапур приступит к клиническим испытаниям лекарства от коронавируса

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сингапурская биотехнологическая Tychan на следующей неделе приступит к клиническим испытаниям на людях лекарства TY027, разработанного для лечения коронавирусной инфекции, сообщает газета Straits Times.
Как заявила Tychan, компания получила разрешение от властей Сингапура на то, чтобы на следующей неделе начать испытания с участием 23 здоровых волонтеров. Если первая фаза испытаний, рассчитанная на шесть недель, пройдет успешно, Tychan намерена запросить одобрение властей на то, чтобы ввести тестируемый препарат большему числу волонтеров.
Препарат TY027, разработанный при участии министерства здравоохранения, министерства обороны Сингапура, основан на применении моноклональных антител. Предполагается, что лекарство поможет замедлить развитие болезни и ускорить восстановление пациентов с коронавирусной инфекцией. Кроме того, предположительно, он может предоставить временную защиту от заражения вирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались. В Сингапуре, по данным на 9 июня, количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом превысило 38,5 тысячи, более 25 тысяч человек выписаны из больниц, 25 скончались.
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