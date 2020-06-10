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В Норильск для оценки ущерба направили дополнительные лаборатории
2020-06-10T10:08
разлив дизельного топлива в норильске
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирск
красноярский край
норильск
происшествия
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разлив дизельного топлива в норильске, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, красноярский край, норильск, происшествия

В Норильск для оценки ущерба направили дополнительные лаборатории

10:08 10.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края / Перейти в фотобанкЛиквидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края
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Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 10 июн – РИА Новости. Две дополнительные лаборатории направлены в Норильск для оценки экологического ущерба после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3, сообщает Минприроды РФ.
По данным пресс-службы, сотрудники Енисейского межрегионального управления ведомства с привлечением специалистов из Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по СФО проводят аэрофотосъемку при помощи беспилотника. Нанесение ими точек отбора проб и характеристик на интерактивную карту позволит, в том числе, определить фактическое загрязнение и рассчитать ущерб.
Специалисты Морспасслужбы во время ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска
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Американский эксперт оценил опасность разлива топлива в Норильске
"В помощь им из Новосибирска и Томска в Норильск прибывают две лаборатории ЦЛАТИ со всем необходимым оборудованием. Это позволит более оперативно получать результаты по забору проб воды и грунта. Специалисты продолжают отбор проб воды и почвы в месте впадения реки Амбарная в озеро Пясино, а также в самом озере. Всего со времени аварии было отобрано 97 проб", - говорится в сообщении.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НовосибирскКрасноярский крайНорильскПроисшествия
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