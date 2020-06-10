В Норильск для оценки ущерба направили дополнительные лаборатории

По данным пресс-службы, сотрудники Енисейского межрегионального управления ведомства с привлечением специалистов из Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по СФО проводят аэрофотосъемку при помощи беспилотника. Нанесение ими точек отбора проб и характеристик на интерактивную карту позволит, в том числе, определить фактическое загрязнение и рассчитать ущерб.