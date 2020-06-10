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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572727305.html
В Армении выявили 428 новых случаев заражения коронавирусом
2020-06-10T10:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
армения
в мире
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коронавирус covid-19, воз, армения, в мире

В Армении выявили 428 новых случаев заражения коронавирусом

10:07 10.06.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 10 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 428 и достигло 14103, еще десять человек скончались, сообщается в среду на сайте минздрава.
Во вторник власти республики сообщали о 13675 подтвержденных случаях COVID-19 и 217 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
9 июня, 18:04Распространение нового коронавируса
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"В Армении подтверждены 14103 случая коронавируса. Излечились 5226 пациентов. Скончались 227 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 8573 пациента, проведены 73156 тестов на коронавирус, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАрменияВ мире
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