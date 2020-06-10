В Армении выявили 428 новых случаев заражения коронавирусом

ЕРЕВАН, 10 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 428 и достигло 14103, еще десять человек скончались, сообщается в среду на сайте минздрава.
Во вторник власти республики сообщали о 13675 подтвержденных случаях COVID-19 и 217 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.
"В Армении подтверждены 14103 случая коронавируса. Излечились 5226 пациентов. Скончались 227 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 8573 пациента, проведены 73156 тестов на коронавирус, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.