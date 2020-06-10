Уфимское СМИ оштрафовали за фейк о местах захоронений умерших с COVID-19

"Мировой судья судебного участка номер 2 по Ленинскому району города Уфы привлек к административной ответственности главного редактора интернет-издания ProUfu.ru за публикацию недостоверной информации и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу", - сказал представитель пресс-службы.