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Уфимское СМИ оштрафовали за фейк о местах захоронений умерших с COVID-19
2020-06-10T10:05
коронавирус в россии
республика башкортостан
уфа
происшествия
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коронавирус в россии, республика башкортостан, уфа, происшествия

Уфимское СМИ оштрафовали за фейк о местах захоронений умерших с COVID-19

10:05 10.06.2020
297
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
УФА, 10 июн - РИА Новости. Районный суд в Уфе оштрафовал на 60 тысяч рублей главного редактора интернет-издания за фейковую новость о том, что городская мэрия в период пандемии якобы подготовила 1 тысячу мест на кладбищах для захоронения умерших горожан с коронавирусом, сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов Башкирии.
"Мировой судья судебного участка номер 2 по Ленинскому району города Уфы привлек к административной ответственности главного редактора интернет-издания ProUfu.ru за публикацию недостоверной информации и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу", - сказал представитель пресс-службы.
Издание ProUfu.ru уточняет, что редактора оштрафовали за новость о якобы подготовке мэрией Уфы мест для захоронений умерших с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Дверь зала судебных заседаний
3 июня, 08:40
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