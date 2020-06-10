Уфимское СМИ оштрафовали за фейк о местах захоронений умерших с COVID-19

УФА, 10 июн - РИА Новости. Районный суд в Уфе оштрафовал на 60 тысяч рублей главного редактора интернет-издания за фейковую новость о том, что городская мэрия в период пандемии якобы подготовила 1 тысячу мест на кладбищах для захоронения умерших горожан с коронавирусом, сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов Башкирии.
"Мировой судья судебного участка номер 2 по Ленинскому району города Уфы привлек к административной ответственности главного редактора интернет-издания ProUfu.ru за публикацию недостоверной информации и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу", - сказал представитель пресс-службы.
Издание ProUfu.ru уточняет, что редактора оштрафовали за новость о якобы подготовке мэрией Уфы мест для захоронений умерших с коронавирусом.
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