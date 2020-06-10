ФАС считает возможным уменьшить госучастие на финрынке

ФАС выдала предостережения "ТСК Мосэнерго" и "Т Плюс" за данные о пенях

ФАС выдала предостережения "ТСК Мосэнерго" и "Т Плюс" за данные о пенях

"На основании этой концепции служба считает возможным принятие комплексно проработанных мер по уменьшению доли госучастия на финрынке, в том числе путем приватизации соответствующих пакетов долей финансовых организаций", - сказал он.