ФАС считает возможным уменьшить госучастие на финрынке

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России видит возможность принять меры по уменьшению госучастия на финрынке, в том числе путем приватизации долей банков, рассказал в интервью РИА Новости заместитель руководителя ведомства Андрей Кашеваров.
Он отметил, что ФАС хочет предложить кабмину и ЦБ утвердить концепцию государственного участия на финрынке, в которой будут определены случаи, когда государство может и должно участвовать в финрынке, а когда его участие не требуется.
"На основании этой концепции служба считает возможным принятие комплексно проработанных мер по уменьшению доли госучастия на финрынке, в том числе путем приватизации соответствующих пакетов долей финансовых организаций", - сказал он.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 12.00 мск.