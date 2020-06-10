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ФАС считает возможным уменьшить госучастие на финрынке
2020-06-10T10:00
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), центральный банк рф (цб рф), экономика

ФАС считает возможным уменьшить госучастие на финрынке

10:00 10.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЗдание ФАС России
Здание ФАС России
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Здание ФАС России. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России видит возможность принять меры по уменьшению госучастия на финрынке, в том числе путем приватизации долей банков, рассказал в интервью РИА Новости заместитель руководителя ведомства Андрей Кашеваров.
Он отметил, что ФАС хочет предложить кабмину и ЦБ утвердить концепцию государственного участия на финрынке, в которой будут определены случаи, когда государство может и должно участвовать в финрынке, а когда его участие не требуется.
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"На основании этой концепции служба считает возможным принятие комплексно проработанных мер по уменьшению доли госучастия на финрынке, в том числе путем приватизации соответствующих пакетов долей финансовых организаций", - сказал он.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 12.00 мск.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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