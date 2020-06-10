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Ульяновский омбудсмен разберется с жалобами протестовавших в СИЗО
2020-06-10T09:59
ульяновская область
происшествия
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ульяновская область, происшествия

Ульяновский омбудсмен разберется с жалобами протестовавших в СИЗО

09:59 10.06.2020
246
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Значок и нашивка на форме сотрудника ФСИН
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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САМАРА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области Сергей Люльков разбирается с коллективными жалобами заключенных СИЗО, устроивших акцию протеста после случая применения силы со стороны сотрудников изолятора.
Ранее УФСИН по региону сообщило, что во вторник в следственном изоляторе №1 в Ульяновске один из обвиняемых в категорической форме отказался проследовать в камеру содержания. Его предупредили об ответственности за отказ выполнить законные требования администрации изолятора, заключенный повторно ответил отказом, после чего ему заломили руку за спину. По данным пресс-службы, находящиеся в соседних камерах, услышав шум из коридора, в знак протеста начали кричать и портить имущество учреждения.
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"Я выезжал в СИЗО, чтобы на месте пообщаться с находящимися в камерах. Я получил два коллективных обращения от находящихся в СИЗО, в которых они жалуются на условиях содержания, на необоснованное применение физической силы, на плохое питание. Буду разбираться", - сказал Люльков РИА Новости.
По его словам, в общей сложности под обращениями подписались 16 человек. "Что касается применения силы к заключенному, есть видео происходящего, поэтому всю ситуацию от начала до конца можно объективно восстановить и, соответственно, дать объективную оценку. Пока я не могу сказать, кто прав, кто виноват", - заметил омбудсмен.
Люльков также рассказал, что у одного из заключенных видел порезы на левом запястье. "Полагаю, что он в знак протеста мог сам порезать себе руку. У того, к кому была применена физическая сила, есть царапина на левом предплечье. Мне сказали, что его осматривал медик. Содержащиеся в камерах также выдергивали вату из матрасов и пытались их поджечь, было небольшое задымление, но огня не было", - сказал Люльков, добавив, что сейчас ситуация в СИЗО "спокойная".
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