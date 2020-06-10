Ульяновский омбудсмен разберется с жалобами протестовавших в СИЗО

САМАРА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области Сергей Люльков разбирается с коллективными жалобами заключенных СИЗО, устроивших акцию протеста после случая применения силы со стороны сотрудников изолятора.

Ранее УФСИН по региону сообщило, что во вторник в следственном изоляторе №1 в Ульяновске один из обвиняемых в категорической форме отказался проследовать в камеру содержания. Его предупредили об ответственности за отказ выполнить законные требования администрации изолятора, заключенный повторно ответил отказом, после чего ему заломили руку за спину. По данным пресс-службы, находящиеся в соседних камерах, услышав шум из коридора, в знак протеста начали кричать и портить имущество учреждения.

"Я выезжал в СИЗО, чтобы на месте пообщаться с находящимися в камерах. Я получил два коллективных обращения от находящихся в СИЗО, в которых они жалуются на условиях содержания, на необоснованное применение физической силы, на плохое питание. Буду разбираться", - сказал Люльков РИА Новости.

По его словам, в общей сложности под обращениями подписались 16 человек. "Что касается применения силы к заключенному, есть видео происходящего, поэтому всю ситуацию от начала до конца можно объективно восстановить и, соответственно, дать объективную оценку. Пока я не могу сказать, кто прав, кто виноват", - заметил омбудсмен.