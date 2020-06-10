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Религия и мировоззрение
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Патриарх Феофил III провел богослужение в Русской духовной миссии
2020-06-10T09:53
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Патриарх Феофил III провел богослужение в Русской духовной миссии

09:53 10.06.2020
172
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Иерусалимский Феофил III
Патриарх Иерусалимский Феофил III
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Патриарх Иерусалимский Феофил III провел праздничное богослужение в Троицком соборе Русской духовной миссии (РДМ) в Иерусалиме, говорится в сообщении пресс-службы РДМ, опубликованном на сайте миссии.
"Восьмого июня, в день Святого Духа, патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил III традиционно возглавил торжества по случаю ежегодного празднования дня Русской духовной миссии в Иерусалиме – официального представительства Русской православной церкви в Святой Земле", - говорится в сообщении.
Кроме патриарха в богослужении, которое совершалось на церковно-славянском, греческом, арабском и румынском языках, присутствовали представители Русской и Румынской православных церквей, а также другие архиереи Иерусалимского патриархата. Кроме того присутствовали посол РФ в Израиле Анатолий Викторов и посол Республики Беларусь в Израиле Евгений Воробьев.
Также патриарх Феофил передал в дар Русской духовной миссии иконописное изображение Кувуклии Храма Гроба Господня, рассказали в РДМ.
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Религия и мировоззрениеРелигияАнатолий ВикторовНовости - Религия и мировоззрениеФеофил III (Патриарх Иерусалимский)ИерусалимБелоруссияИзраильВ мире
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