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Верховный лама Тувы заразился коронавирусом
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Верховный лама Тувы заразился коронавирусом

09:52 10.06.2020 (обновлено: 14:24 10.06.2020)
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© Фото : Централизованная Буддийская Религиозная Организация "Управление Камбы-Ламы Республики Тыва". Хурээ "Цеченлинг"Верховный лама Тувы Джампел Лодой
Верховный лама Тувы Джампел Лодой
© Фото : Централизованная Буддийская Религиозная Организация "Управление Камбы-Ламы Республики Тыва". Хурээ "Цеченлинг"
КРАСНОЯРСК, 10 июн — РИА Новости. Верховный лама Тувы Джампел Лодой заразился коронавирусом и госпитализирован, сообщили РИА Новости в Минздраве республики.
"Верховный лама госпитализирован с коронавирусом", — сказал собеседник агентства, не уточняя состояния пациента.
Тестирование на коронавирус
9 июня, 13:28Распространение нового коронавируса
Мэр Хабаровска заразился коронавирусом
Духовным буддийским лидером Тувы 44-летний Лодой был избран в декабре.
По данным республиканского главка Роспотребнадзора и Минздрава Тувы, за последние сутки выявлено 113 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За все время — 2027.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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