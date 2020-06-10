Летчик рассказал о конкуренции среди производителей истребителей

Отвечая на вопрос, предлагалось ли руководству КБ внедрить в наших самолетах что-то, что подсмотрел у конкурентов, он сообщил, что чаще происходит наоборот.

"Каждый производитель старается сделать лучше, комфортнее и так далее. Но если и смотрим что-то у коллег, то, скорее, на их ошибки, чтобы не повторять этого в своих самолетах. Да и, признаться честно, у нас пытаются подглядеть чаще. И, как правило, безрезультатно", - сказал собеседник агентства.