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Летчик рассказал о конкуренции среди производителей истребителей
2020-06-10T10:22
f-16
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
миг (корпорация)
безопасность
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f-16, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), миг (корпорация), безопасность

Летчик рассказал о конкуренции среди производителей истребителей

09:52 10.06.2020 (обновлено: 10:22 10.06.2020)
1837
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПилотажная группа "Стрижи" на истребителях МиГ-29 выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
Пилотажная группа Стрижи на истребителях МиГ-29 выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пилотажная группа "Стрижи" на истребителях МиГ-29 выступает на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Зарубежные авиапроизводители пытаются применить в своих истребителях подсмотренные в российских машинах технологии, но пока безуспешно, заявил в интервью РИА Новости летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" (входит в ОАК "Ростеха") Дмитрий Селиванов.
"Сидел в кабине F-16. Удалось оценить эргономику. Тогда я отметил, что в них сидишь почти как на улице – очень высокая посадка и очень хороший обзор из кабины, борта чуть выше таза. Для истребителя это довольно неплохо", - сказал Селиванов.
Отвечая на вопрос, предлагалось ли руководству КБ внедрить в наших самолетах что-то, что подсмотрел у конкурентов, он сообщил, что чаще происходит наоборот.
"Каждый производитель старается сделать лучше, комфортнее и так далее. Но если и смотрим что-то у коллег, то, скорее, на их ошибки, чтобы не повторять этого в своих самолетах. Да и, признаться честно, у нас пытаются подглядеть чаще. И, как правило, безрезультатно", - сказал собеседник агентства.
Читайте полный текст интервью с Дмитрием Селивановым >>
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35
21 февраля, 16:12Сказано в эфире
Новое слово в авиации. МиГ-35 сможет выполнять беспилотную посадку Создатели МиГ-35 получили патент на систему беспилотной посадки. В эфире радио Sputnik заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук Владимир Попов оценил преимущества новой техники.
4532014
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F-16РостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)МиГ (корпорация)Безопасность
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