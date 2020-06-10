https://ria.ru/20200610/1572726180.html
Летчик рассказал о конкуренции среди производителей истребителей
2020-06-10T09:52
2020-06-10T10:22
f-16
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
миг (корпорация)
безопасность
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f-16, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), миг (корпорация), безопасность
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Зарубежные авиапроизводители пытаются применить в своих истребителях подсмотренные в российских машинах технологии, но пока безуспешно, заявил в интервью РИА Новости летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" (входит в ОАК
"Ростеха
") Дмитрий Селиванов.
"Сидел в кабине F-16
. Удалось оценить эргономику. Тогда я отметил, что в них сидишь почти как на улице – очень высокая посадка и очень хороший обзор из кабины, борта чуть выше таза. Для истребителя это довольно неплохо", - сказал Селиванов.
Отвечая на вопрос, предлагалось ли руководству КБ внедрить в наших самолетах что-то, что подсмотрел у конкурентов, он сообщил, что чаще происходит наоборот.
"Каждый производитель старается сделать лучше, комфортнее и так далее. Но если и смотрим что-то у коллег, то, скорее, на их ошибки, чтобы не повторять этого в своих самолетах. Да и, признаться честно, у нас пытаются подглядеть чаще. И, как правило, безрезультатно", - сказал собеседник агентства.