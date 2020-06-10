Американский эксперт оценил опасность разлива топлива в Норильске

ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости, Екатерина Соболь. Разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске негативно скажется на окружающей среде, власти РФ должны провести инспекции по другим похожим складам, однако сравнивать произошедшее с крупнейшими разливами нефти нельзя - дизельное топливо быстрее деградирует, не образовывает осадок, его сбор гораздо проще, считает управляющий директор вашингтонской компании Berkeley Research Group и бывший член Федеральной комиссии США по энергорегулированию (FERC) Бранко Терзик
В беседе с РИА Новости он заявил, что последствия таких разливов для окружающей среды полностью преодолеваются в перспективе нескольких месяцев.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Терзик подчеркивает, что сравнивать произошедшее с крупнейшими разливами, например, с ВР Deepwater Horizon, нельзя.
"Разница между дизельным топливом и нефтью в том, что дизельное топливо легче воды и оно будет подниматься наверх, не превращаясь, как тина, в осадок. Поэтому разлив может быть легче собран с поверхности", - объясняет он.
Во-вторых, по словам эксперта, дизельное топливо будет деградировать само, в отличие от нефти. "Дизель привлекает бактерии, которые запускают процесс разложения. Это очень большое различие с разливом нефти", - продолжает он.
Более того, по его оценке, масштаб разлива меньше, чем из нефтяного танкера или от других экологических катастроф подобного рода, свидетелями которых мы являлись за последние годы, и поэтому разлив должен быть уже взят под контроль.
"Например, на Аляске было много разливов, в том числе и дизельного топлива. И это, конечно, крайне токсично, гибнет рыба и животные. Но снова - это рассеется, это испарится, это биодеградирует. Таким образом, в долгосрочной перспективе последствия гораздо менее существенные, чем разлив нефти", - добавляет Терзик.
Он ссылается на исследование, которое проводилось на Аляске. По его словам, дизель и другие похожие виды топлива самостоятельно испаряются в перспективе нескольких месяцев. "Не вижу причин, чтобы были отличия в части того, как это будет происходить на российском севере и на американском севере", - считает он.
Собеседник РИА Новости рассказал, что он изучил 240 инцидентов в этой сфере за последние 40 лет и такой вид происшествий очень редкий.
"На что я обратил внимание, эти цистерны (на ТЭЦ-3) не были ограждены барьерами. Причём, речь идёт об очень примитивном виде барьера. Просто окружив такие ёмкости землей, можно остановить разлив. И это очень малозатратный барьер. И, на мой взгляд, это должно уже быть учтено в законодательстве РФ по охране окружающей среды", - продолжает он.
В этой связи, подытожил он, совет очень прост: проинспектировать все такие же склады, оборудовать их необходимыми барьерами.
"Что бы я посоветовал? Провести незамедлительную экспертизу всех подобных складов и проверить есть ли вокруг них необходимые заграждения, дабы предотвратить такие происшествия в будущем", - резюмировал Терзик.
Ранее сообщалось, что аварийные бригады "Транснефти" собрали 760 кубометров нефтепродуктов в рамках работы по ликвидации разлива дизельного топлива под Норильском после аварии на ТЭЦ-3 "Норникеля", за сутки собрано 410 кубометров топлива. К утру вторника на объекте работали аварийные бригады "Транснефти" в составе 64 человек.
Всего, по данным МЧС, по состоянию на 9 июня в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено 23 тысячи кубометров загрязненного грунта. С поверхности реки Амбарная собрано 5195,1 кубометра водотопливной смеси. В течение последних суток работу поводили 673 человека, было задействовано 264 единицы техники АО "НТЭК", Заполярного филиала "Норникеля" и специализированных организаций, в том числе северного филиала "Морспецслужбы", компаний "Газпром нефть" и "Транснефть - Сибирь".
Госсекретарь США Майк Помпео в субботу выразил сожаление в связи с разливом топлива в Норильске и заявил о готовности оказать России помощь в борьбе с его последствиями. Предложение США помочь в ликвидации экологической аварии в Норильске поприветствовали в российском МИД, Совфеде, ряд ведущих российских политиков.
В частности, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявлял РИА Новости, что это предложение можно приветствовать как хороший жест, но что касается его практической востребованности, то это могут оценить лишь специалисты.