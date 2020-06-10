Американский эксперт оценил опасность разлива топлива в Норильске

ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости, Екатерина Соболь. Разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске негативно скажется на окружающей среде, власти РФ должны провести инспекции по другим похожим складам, однако сравнивать произошедшее с крупнейшими разливами нефти нельзя - дизельное топливо быстрее деградирует, не образовывает осадок, его сбор гораздо проще, считает управляющий директор вашингтонской компании Berkeley Research Group и бывший член Федеральной комиссии США по энергорегулированию (FERC) Бранко Терзик

В беседе с РИА Новости он заявил, что последствия таких разливов для окружающей среды полностью преодолеваются в перспективе нескольких месяцев.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.

Терзик подчеркивает, что сравнивать произошедшее с крупнейшими разливами, например, с ВР Deepwater Horizon, нельзя.

"Разница между дизельным топливом и нефтью в том, что дизельное топливо легче воды и оно будет подниматься наверх, не превращаясь, как тина, в осадок. Поэтому разлив может быть легче собран с поверхности", - объясняет он.

Во-вторых, по словам эксперта, дизельное топливо будет деградировать само, в отличие от нефти. "Дизель привлекает бактерии, которые запускают процесс разложения. Это очень большое различие с разливом нефти", - продолжает он.

Более того, по его оценке, масштаб разлива меньше, чем из нефтяного танкера или от других экологических катастроф подобного рода, свидетелями которых мы являлись за последние годы, и поэтому разлив должен быть уже взят под контроль.

"Например, на Аляске было много разливов, в том числе и дизельного топлива. И это, конечно, крайне токсично, гибнет рыба и животные. Но снова - это рассеется, это испарится, это биодеградирует. Таким образом, в долгосрочной перспективе последствия гораздо менее существенные, чем разлив нефти", - добавляет Терзик.

Он ссылается на исследование, которое проводилось на Аляске. По его словам, дизель и другие похожие виды топлива самостоятельно испаряются в перспективе нескольких месяцев. "Не вижу причин, чтобы были отличия в части того, как это будет происходить на российском севере и на американском севере", - считает он.

Собеседник РИА Новости рассказал, что он изучил 240 инцидентов в этой сфере за последние 40 лет и такой вид происшествий очень редкий.

"На что я обратил внимание, эти цистерны (на ТЭЦ-3) не были ограждены барьерами. Причём, речь идёт об очень примитивном виде барьера. Просто окружив такие ёмкости землей, можно остановить разлив. И это очень малозатратный барьер. И, на мой взгляд, это должно уже быть учтено в законодательстве РФ по охране окружающей среды", - продолжает он.

В этой связи, подытожил он, совет очень прост: проинспектировать все такие же склады, оборудовать их необходимыми барьерами.

"Что бы я посоветовал? Провести незамедлительную экспертизу всех подобных складов и проверить есть ли вокруг них необходимые заграждения, дабы предотвратить такие происшествия в будущем", - резюмировал Терзик.

Ранее сообщалось, что аварийные бригады "Транснефти" собрали 760 кубометров нефтепродуктов в рамках работы по ликвидации разлива дизельного топлива под Норильском после аварии на ТЭЦ-3 "Норникеля", за сутки собрано 410 кубометров топлива. К утру вторника на объекте работали аварийные бригады "Транснефти" в составе 64 человек.

Всего, по данным МЧС, по состоянию на 9 июня в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено 23 тысячи кубометров загрязненного грунта. С поверхности реки Амбарная собрано 5195,1 кубометра водотопливной смеси. В течение последних суток работу поводили 673 человека, было задействовано 264 единицы техники АО "НТЭК", Заполярного филиала "Норникеля" и специализированных организаций, в том числе северного филиала "Морспецслужбы", компаний "Газпром нефть" и "Транснефть - Сибирь".

Госсекретарь США Майк Помпео в субботу выразил сожаление в связи с разливом топлива в Норильске и заявил о готовности оказать России помощь в борьбе с его последствиями. Предложение США помочь в ликвидации экологической аварии в Норильске поприветствовали в российском МИД, Совфеде, ряд ведущих российских политиков.