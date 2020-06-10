На Украине за сутки выявили 525 больных COVID-19

КИЕВ, 10 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки на Украине выросло на 525, до 28 381, умерли еще 23 человека, заявил в среду на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 525 человек из них 70 детей и 49 медиков… Зафиксировано 23 летальных случаев. При этом выздоровели 357 человек", - сказал Степанов. Трансляция брифинга велась на YouTube-канале кабмина.
Всего за время пандемии на Украине, по словам Степанова, заболели 28 381 человек, из них 2073 ребенка и 5184 медработников, выздоровели 12 769 человек, число летальных случаев составило 833. Он также отметил, что больше всего людей за сутки заболели в Волынской области - 101 больной, во Львовской – 78 и в Киеве 57 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.