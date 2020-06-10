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https://ria.ru/20200610/1572725461.html
Детсад в Киевской области закроют на карантин из-за COVID-19 у сотрудника
2020-06-10T09:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
украина
в мире
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коронавирус covid-19, украина, в мире

Детсад в Киевской области закроют на карантин из-за COVID-19 у сотрудника

09:37 10.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КИЕВ, 10 июн – РИА Новости. Детский сад в городе Ирпень Киевской области закроют на карантин из-за подтвержденного коронавируса у сотрудника, сообщил заместитель мэра Александр Маркушин.
Ранее из-за коронавируса закрыли на карантин два детсада на Украине - в Броварах Киевской области и в Тернополе.
"Выявлен случай заболевания Covid-19 у одного из сотрудников ирпенского детсада "Сказка". Садик закрываем на карантин, а все контактные лица пройдут ПЦР-диагностику", - написал Маркушин на своей странице в Facebook.
При этом он сообщил, что заболевшая сотрудница с детьми не контактировала, последний раз она была в детсаду 29 мая, когда заведение еще не работало, а потом ушла на больничный.
Также Маркушин сообщил, что в детском саду проведут дезинфекцию.
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Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. С 11 мая кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Двадцать второго мая на Украине стартовал второй этап, на котором в стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.
С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина – разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. С 5 июня было возобновлено внутреннее авиасообщение, полноценно заработали места общественного питания в большинстве регионов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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