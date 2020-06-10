В московском центре "Вороновское" лечатся более 230 пациентов от COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 10 июня состоит на лечении 232 пациента. Из них: с диагнозом пневмония – 232, подтверждённых с COVID – 232, с кислородной поддержкой – 171, на ИВЛ – 13, на ЭКМО – 1", - написал он в Facebook.