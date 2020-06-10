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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572725377.html
В московском центре "Вороновское" лечатся более 230 пациентов от COVID-19
2020-06-10T09:33
распространение нового коронавируса
сергей переходов (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19

В московском центре "Вороновское" лечатся более 230 пациентов от COVID-19

09:33 10.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевАвтомобиль скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Автомобиль скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Свыше 230 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" проходят лечение от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 10 июня состоит на лечении 232 пациента. Из них: с диагнозом пневмония – 232, подтверждённых с COVID – 232, с кислородной поддержкой – 171, на ИВЛ – 13, на ЭКМО – 1", - написал он в Facebook.
Переходов отметил, что за сутки поступили 16 пациентов, при этом вчера выписались 27 пациентов. "Вчера умерла женщина в возрасте 80 лет с положительным COVID", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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