https://ria.ru/20200610/1572725377.html
В московском центре "Вороновское" лечатся более 230 пациентов от COVID-19
2020-06-10T09:33
2020-06-10T09:33
распространение нового коронавируса
сергей переходов (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Свыше 230 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" проходят лечение от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей Переходов
.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 10 июня состоит на лечении 232 пациента. Из них: с диагнозом пневмония – 232, подтверждённых с COVID – 232, с кислородной поддержкой – 171, на ИВЛ – 13, на ЭКМО – 1", - написал он в Facebook.
Переходов отметил, что за сутки поступили 16 пациентов, при этом вчера выписались 27 пациентов. "Вчера умерла женщина в возрасте 80 лет с положительным COVID", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.