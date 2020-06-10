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Новое оружие России
https://ria.ru/20200610/1572725302.html
Летчик рассказал, почему испытания МиГ-35 идут так долго
2020-06-10T10:22
новое оружие россии
миг-35
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
безопасность
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миг-35, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), безопасность

Летчик рассказал, почему испытания МиГ-35 идут так долго

09:32 10.06.2020 (обновлено: 10:22 10.06.2020)
1239
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМногофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Испытания новейшего истребителя МиГ-35 идут долго, потому что проверяется не только самолет, а весь спектр систем и вооружения, сообщил в интервью РИА Новости летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" (входит в ОАК "Ростеха") Дмитрий Селиванов.
Официальная презентация истребителя состоялась в январе 2017 года, тогда же начались его летные испытания, которые продолжаются до сих пор.
"Современный самолет – это многозадачный комплекс. Соответственно, все его функции надо проверить, но не всегда получается все сделать сразу, так как, помимо непосредственно самолетостроителей, есть еще и смежники. Например, разработчики оружия, систем связи, двигателей. У всех бывают какие-то заминки. Но лучше пусть что-то не получится в ходе испытаний, чем потом в ходе эксплуатации. Чем сложнее техника, тем объем испытаний больше", - сказал Селиванов.
Новейший истребитель МиГ-35 оснащается новыми двигателями с увеличенной тягой, имеет возможность дозаправки топливом в полете и выполнения роли танкера. Кроме того, полностью унифицирован одноместный и двухместный варианты самолета по конструкции планера, комплексу бортового оборудования и выполняемым функциям.
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35
Вчера, 08:05Новое оружие России
МиГ-35 оснастят голосовым помощником, дающим советы летчику
МиГ-35 решает широкий спектр задач: завоевание господства в воздухе в противоборстве с истребителями четвертого и пятого поколений, перехват современных средств воздушного нападения, нанесение ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям без входа в зону ПВО днем и ночью в любых погодных условиях, ведение воздушной разведки с использованием оптико-электронных и радиотехнических средств, участие в групповых действиях и выполнение функции воздушного пункта управления авиационными группами.
Читайте полный текст интервью с Дмитрием Селивановым >>
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Новое оружие РоссииМиГ-35РостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Безопасность
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