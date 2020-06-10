Летчик рассказал, почему испытания МиГ-35 идут так долго

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Испытания новейшего истребителя Испытания новейшего истребителя МиГ-35 идут долго, потому что проверяется не только самолет, а весь спектр систем и вооружения, сообщил в интервью РИА Новости летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" (входит в ОАК Ростеха ") Дмитрий Селиванов.

Официальная презентация истребителя состоялась в январе 2017 года, тогда же начались его летные испытания, которые продолжаются до сих пор.

"Современный самолет – это многозадачный комплекс. Соответственно, все его функции надо проверить, но не всегда получается все сделать сразу, так как, помимо непосредственно самолетостроителей, есть еще и смежники. Например, разработчики оружия, систем связи, двигателей. У всех бывают какие-то заминки. Но лучше пусть что-то не получится в ходе испытаний, чем потом в ходе эксплуатации. Чем сложнее техника, тем объем испытаний больше", - сказал Селиванов.

Новейший истребитель МиГ-35 оснащается новыми двигателями с увеличенной тягой, имеет возможность дозаправки топливом в полете и выполнения роли танкера. Кроме того, полностью унифицирован одноместный и двухместный варианты самолета по конструкции планера, комплексу бортового оборудования и выполняемым функциям.