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Распространение нового коронавируса
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В Воронежской области выявили 242 новых случая заражения коронавирусом
2020-06-10T09:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воронежская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воронежская область, общество

В Воронежской области выявили 242 новых случая заражения коронавирусом

09:29 10.06.2020
1464
© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 10 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Воронежской области за минувшие сутки стало рекордным с начала пандемии - 242, общее число заболевших превысило 3,5 тысячи, сообщает правительство региона.
Прежний рекорд был зафиксирован 8 июня - 228 новых случаев COVID-19. Во вторник, 9 июня, коронавирус подтвердился у 220 пациентов.
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19
8 июня, 09:32Распространение нового коронавируса
В Воронежской области число случаев COVID-19 превысило три тысячи
"В среду, 10 июня, официально подтверждено заражение 242 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Таким образом, на данный момент в Воронежской области коронавирус подтвержден у 3527 человек. Скончались 19 пациентов, в том числе трое иностранных граждан, выздоровели 1739.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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