В Воронежской области выявили 242 новых случая заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 10 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Воронежской области за минувшие сутки стало рекордным с начала пандемии - 242, общее число заболевших превысило 3,5 тысячи, сообщает правительство региона.

Прежний рекорд был зафиксирован 8 июня - 228 новых случаев COVID-19. Во вторник, 9 июня, коронавирус подтвердился у 220 пациентов.

"В среду, 10 июня, официально подтверждено заражение 242 человек в регионе", - говорится в сообщении.

Таким образом, на данный момент в Воронежской области коронавирус подтвержден у 3527 человек. Скончались 19 пациентов, в том числе трое иностранных граждан, выздоровели 1739.

Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.