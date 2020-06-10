Около 30 тысяч тонн загрязненного грунта вывезено с места ЧП в Норильске

"В промышленный отвал на территории ТЭЦ вывезено 6818 тонн загрязненного поверхностного грунта или 29 942 тонны нарастающим итогом", - сказал собеседник агентства.
По его словам, за сутки сорбентом (поглощающим вещества материалом) обработано еще восемь тысяч квадратных метров загрязненной территории, всего - 40,6 тысячи квадратных метров.
По данным МЧС, к ликвидации последствий аварии в настоящее время привлечены более 680 человек и 266 единиц техники.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.