Около 30 тысяч тонн загрязненного грунта вывезено с места ЧП в Норильске

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Порядка 30 тысяч тонн загрязненного грунта уже вывезли в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 после аварии с нефтепродуктами в Порядка 30 тысяч тонн загрязненного грунта уже вывезли в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 после аварии с нефтепродуктами в Норильске , сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС России.

"В промышленный отвал на территории ТЭЦ вывезено 6818 тонн загрязненного поверхностного грунта или 29 942 тонны нарастающим итогом", - сказал собеседник агентства.

По его словам, за сутки сорбентом (поглощающим вещества материалом) обработано еще восемь тысяч квадратных метров загрязненной территории, всего - 40,6 тысячи квадратных метров.

По данным МЧС, к ликвидации последствий аварии в настоящее время привлечены более 680 человек и 266 единиц техники.