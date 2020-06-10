https://ria.ru/20200610/1572724896.html
В Алтайском крае умерли три пациента с коронавирусом за сутки
2020-06-10T09:22
2020-06-10T09:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, заринск, новоалтайск, рубцовск, змеиногорский район, бийск, алтайский край, барнаул
БАРНАУЛ, 10 июн - РИА Новости.
Три человека с коронавирусом скончались в Алтайском крае
за сутки, количество летальных исходов достигло в регионе 33, сообщает краевой оперштаб по противодействию COVID-19.
"За минувшие сутки зарегистрировано 3 смертельных случая (2 - от коронавируса и 1 отнесен к иным причинам). За весь период скончались 33 человека, все взрослые. Из них 19 случаев от COVID-19, 12 случаев отнесены к иным причинам смерти, 2 - находятся на экспертизе, - говорится в сообщении.
За сутки зарегистрировали 66 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Барнауле
– 50 человек, Заринске
– 2, Троицком районе – 2, Змеиногорском районе
– 2, Бийске
, Новоалтайске
, Рубцовске
, Бурлинском, Мамонтовском, Павловском, Первомайском, Ребрихинском, Тальменском, Угловском районах - по одному человеку.
"На 10 июня общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2524 человека, в том числе 254 ребенка до 17 лет включительно... Тяжелобольных – 47, на аппарате ИВЛ – 15. Всего выздоровело – 1182 - (1035 взрослых и 147 детей). За прошедшие сутки закончили лечение 81 человек (взрослые – 77, дети – 4)", - уточняют в оперштабе.
Под медицинским наблюдением и на самоизоляции находятся 944 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция для 29 569 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали 132 729 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.