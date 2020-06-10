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Распространение нового коронавируса
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В Индии выявили более 9,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
2020-06-10T09:18
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дели
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коронавирус covid-19, дели, индия, в мире

В Индии выявили более 9,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

09:18 10.06.2020
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© AP Photo / Rajanish KakadeВрачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
© AP Photo / Rajanish Kakade
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 9,9 тысячи и составляет 276 583, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Индия вышла на пятое место в мире по числу заболевших, опередив Италию и Испанию.
Во вторник сообщалось о 266 598 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 9,9 тысячи), днем ранее - о 256 611 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 9,8 тысячи).
По данным ведомства, лечение в стране проходят 133 632 человек, выздоровели 135 205 человек (5991 за сутки), умерли 7745 человек (279 за сутки).
Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев заболевания – 90 787 (2259 за сутки). На втором месте - штат Тамилнад: 34 914 заболевших (1685 за сутки). На третьем месте - столичный округ Дели, где выявлены 31 309 заболевших (1366 за сутки).
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МВД Индии ранее сообщило о продлении режима изоляции в зонах распространения коронавируса до 30 июня и вводе послаблений там, где число заболеваний минимально. МВД также выделило три фазы выхода из режима изоляции на новом этапе действия ограничений. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, будут открыты храмы, отели, рестораны и торговые центры. В ходе второй фазы, которая начнется в июле, по согласованию с местными властями будет разрешена работа школ и учебных заведений. В ходе третьей фазы снятия ограничений, сроки которой не определены, будут возобновлены международные полеты, работа метро, кинозалов, бассейнов, театров, кафе и разрешены массовые собрания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ДелиИндияВ мире
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