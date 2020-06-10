В Индии выявили более 9,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Индия вышла на пятое место в мире по числу заболевших, опередив Италию и Испанию.

Во вторник сообщалось о 266 598 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 9,9 тысячи), днем ранее - о 256 611 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 9,8 тысячи).