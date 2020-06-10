Названы условия домашнего ареста Михаила Ефремова

По решению суда артисту запрещено покидать место жительства, общаться со СМИ, пользоваться средствами связи и интернетом и отправлять корреспонденцию. Кроме того, Ефремову можно общаться только с близкими родственниками, следователями, адвокатами и работниками ФСИН.

Экспертиза показала, что в момент аварии он был пьян. Позднее стало известно, что пострадавший в ДТП водитель фургона умер в больнице.