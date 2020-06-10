https://ria.ru/20200610/1572724456.html
Названы условия домашнего ареста Михаила Ефремова
2020-06-10T09:09
2020-06-10T12:43
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
происшествия
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Alber Alber
Простого мужика без разбирательства закрыли бы в кпз, а тут целая "звезда" или пять звёздочек, по выдержке выпиваемого коньяка, ну и либерально свободный голос "борьбы с рыжымом", которому в детстве чего-то подсыпали, чтобы он пил как лошадь и убил человека в наркотическо-алкогольном дурмане, все люди равны, но некоторые ...
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Совесть Нации
Либералов и мажеров под домашний, работяг в тюрьму. У нас законы для всех или как???
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россия
москва
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дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Руководитель пресс-службы управления ФСИН
по столице Сергей Цыганков в беседе с агентством городских новостей "Москва
" рассказал, как будет проходить домашний арест актера Михаила Ефремова после ДТП
.
По решению суда артисту запрещено покидать место жительства, общаться со СМИ, пользоваться средствами связи и интернетом и отправлять корреспонденцию. Кроме того, Ефремову можно общаться только с близкими родственниками, следователями, адвокатами и работниками ФСИН.
Цыганков также уточнил, что к актеру "будут применены технические средства контроля".
Вечером 8 июня Михаил Ефремов
за рулем своего Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль ВАЗ на Смоленской площади.
Экспертиза показала, что в момент аварии он был пьян. Позднее стало известно, что пострадавший в ДТП водитель фургона умер в больнице.
Против Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. До 9 августа он будет находиться под домашним арестом.