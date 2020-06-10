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Словарь Уэбстера пересмотрит определение слова "расизм"
2020-06-10T09:09
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
расизм
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, расизм, миссури, сша, в мире

Словарь Уэбстера пересмотрит определение слова "расизм"

09:09 10.06.2020
412
© AP Photo / Mujahid SafodienМальчик проходит мимо портрета Винни Манделы во время празднования дня окончания апартеида в Южной Африке
Мальчик проходит мимо портрета Винни Манделы во время празднования дня окончания апартеида в Южной Африке
© AP Photo / Mujahid Safodien
Мальчик проходит мимо портрета Винни Манделы во время празднования дня окончания апартеида в Южной Африке. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Редакторы американского словаря английского языка Merriam-Webster, более известного как словарь Уэбстера, приняли решение пересмотреть определение слова "расизм" после писем афроамериканки Кеннеди Митчем из штата Миссури, сообщает телекомпания KMOV.
Словарь Уэбстера определял расизм как "веру в то, что раса является основной детерминантой черт и способностей человека и что расовые различия рождают свойственное для определенной расы превосходство". Митчем не согласилась с таким определением: по ее мнению, оно слишком простое и поверхностное.
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"Я знаю, что такое расизм, я испытывала его снова, и снова, и снова в различных формах, так что довольно. И я написала им по электронной почте, что чувствую по этому поводу, сказав, что это должно измениться", - рассказала телеканалу Митчем.
В результате переписки редакторы словаря приняли решение пересмотреть определение расизма.
"Этот пересмотр не был бы осуществлен без вашего упорства при обращении к нам по этой проблеме. Мы искренне благодарим вас за ваши многочисленные письма и просим прощения за вред и оскорбления, которые мы нанесли, не решив этот вопрос ранее", - написал девушке редактор Алекс Чэмберс.
Он не назвал точную дату обновления определения, но отметил, что изменения будут внесены в ближайшие месяцы.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который навалился коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности, еще трое были уволены.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцарасизмМиссуриСШАВ мире
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