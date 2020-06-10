Словарь Уэбстера пересмотрит определение слова "расизм"

Мальчик проходит мимо портрета Винни Манделы во время празднования дня окончания апартеида в Южной Африке. Архивное фото

Мальчик проходит мимо портрета Винни Манделы во время празднования дня окончания апартеида в Южной Африке

© AP Photo / Mujahid Safodien Мальчик проходит мимо портрета Винни Манделы во время празднования дня окончания апартеида в Южной Африке

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Редакторы американского словаря английского языка Merriam-Webster, более известного как словарь Уэбстера, приняли решение пересмотреть определение слова Редакторы американского словаря английского языка Merriam-Webster, более известного как словарь Уэбстера, приняли решение пересмотреть определение слова "расизм" после писем афроамериканки Кеннеди Митчем из штата Миссури , сообщает телекомпания KMOV

Словарь Уэбстера определял расизм как "веру в то, что раса является основной детерминантой черт и способностей человека и что расовые различия рождают свойственное для определенной расы превосходство". Митчем не согласилась с таким определением: по ее мнению, оно слишком простое и поверхностное.

"Я знаю, что такое расизм, я испытывала его снова, и снова, и снова в различных формах, так что довольно. И я написала им по электронной почте, что чувствую по этому поводу, сказав, что это должно измениться", - рассказала телеканалу Митчем.

В результате переписки редакторы словаря приняли решение пересмотреть определение расизма.

"Этот пересмотр не был бы осуществлен без вашего упорства при обращении к нам по этой проблеме. Мы искренне благодарим вас за ваши многочисленные письма и просим прощения за вред и оскорбления, которые мы нанесли, не решив этот вопрос ранее", - написал девушке редактор Алекс Чэмберс.

Он не назвал точную дату обновления определения, но отметил, что изменения будут внесены в ближайшие месяцы.