Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572724365.html
В Японии антитела к COVID-19 нашли у 191 человека из 44 тысяч
2020-06-10T09:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
япония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570784920_157:0:3072:1640_1200x0_80_0_0_1e8d0da924a42cb68e1973c292dea1fc.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200608/1572632511.html
япония
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572724365.html?chat_room_id=1572724365
Новости
ru-RU
368
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570784920_157:0:3072:1640_1200x0_80_0_0_1e8d0da924a42cb68e1973c292dea1fc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570784920_188:0:2919:2048_1200x0_80_0_0_0870c268a84771259ea2cddc492e3aea.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570784920_592:0:2640:2048_1200x0_80_0_0_df75e60682894998da83f9c9cc45a981.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, япония, в мире

В Японии антитела к COVID-19 нашли у 191 человека из 44 тысяч

09:05 10.06.2020
368
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазделение крови на компоненты в лаборатории
Разделение крови на компоненты в лаборатории
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Разделение крови на компоненты в лаборатории. Архивное фото
ТОКИО, 10 июн - РИА Новости. Компания SoftBank Group Corp обнародовала результаты тестов на антитела на коронавирус 44 тысяч человек, сообщил телеканал NHK.
Компания стала проводить тесты на антитела у своих сотрудников, партнеров и медицинских работников с целью выявить процент переболевших новой коронавирусной инфекцией. Анализы были проведены у 44 тысяч человек. Антитела обнаружены у 191 человека, что составляет 0,43% от общего числа. При этом у медицинских работников он значительно выше – из 5850 человек антитела обнаружены у 105 или 1,79%. У сотрудников компании и партнеров он составляет всего 0,23% - из 38 с лишним тысяч человек антитела выявлены у 86.
Сотрудник лаборатории ФБУЗ 'Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге во время тестирования проб на коронавирус
8 июня, 15:09
В один шаг. Петербуржцев бесплатно протестируют на антитела к COVID-19
С июня в Японии решено провести 10 тысяч тестов на антитела на основе лотерейной выборки. Целью исследования является выявление процента переболевших коронавирусом, с тем чтобы лучше подготовиться ко второй волне эпидемии, которую большинство специалистов в Японии считают почти неизбежной.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
010301
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЯпонияВ мире
Рекомендуем
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Назван период максимальной заразности коронавируса
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
WP: в 14 штатах США резко выросли темпы заражения коронавирусом
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
В Индии выявили более 9,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
Врачи городской клинической больницы
В Москве еще 3796 человек вылечились от COVID-19
Сингапур, залив Марина-Бэй
Сингапур приступит к клиническим испытаниям лекарства от коронавируса
Жара в Токио
В Токио из-за жары госпитализировали 30 человек
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
В России 650 тысяч человек протестировали на иммунитет к COVID-19
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
В Южной Корее за сутки зафиксировали 50 случаев COVID-19
Карантинный центр в Коммунарке
В России за сутки умерли 216 человек с COVID-19
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
В России провели более 13,5 миллиона тестов на коронавирус
Историко-архитектурный центр Пскова Псковский Кром (Кремль)
"Мор", "язва", "прыщ": как на Руси боролись с эпидемиями
Мальчик проходит мимо портрета Винни Манделы во время празднования дня окончания апартеида в Южной Африке
Словарь Уэбстера пересмотрит определение слова "расизм"
Входная дверь
Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Более 390 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке
Врач в госпитале
Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
03:29В России космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос
03:24В трех регионах проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
03:07В Минздраве оценили, сколько может занять лечение Ефремова от алкоголизма
03:06Разин рассказал, как Ефремов "вызывал ужас у всех"
03:04Названы безопасные направления для туристов
02:54Один из экс-полицейских, обвиняемых по делу Флойда, вышел под залог
Лента новостейМолния