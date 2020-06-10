В Японии антитела к COVID-19 нашли у 191 человека из 44 тысяч

Компания стала проводить тесты на антитела у своих сотрудников, партнеров и медицинских работников с целью выявить процент переболевших новой коронавирусной инфекцией. Анализы были проведены у 44 тысяч человек. Антитела обнаружены у 191 человека, что составляет 0,43% от общего числа. При этом у медицинских работников он значительно выше – из 5850 человек антитела обнаружены у 105 или 1,79%. У сотрудников компании и партнеров он составляет всего 0,23% - из 38 с лишним тысяч человек антитела выявлены у 86.
С июня в Японии решено провести 10 тысяч тестов на антитела на основе лотерейной выборки. Целью исследования является выявление процента переболевших коронавирусом, с тем чтобы лучше подготовиться ко второй волне эпидемии, которую большинство специалистов в Японии считают почти неизбежной.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.