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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572724126.html
Назван период максимальной заразности коронавируса
2020-06-10T11:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
германия
сша
в мире
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, германия, сша, в мире

Назван период максимальной заразности коронавируса

08:57 10.06.2020 (обновлено: 11:38 10.06.2020)
71034
© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Инфицированные коронавирусом наиболее активно распространяют его в первые дни заболевания, заявила на брифинге эпидемиолог и технический руководитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 Мария Ван Керкхове.

"Исходя из очень ограниченных данных, которые у нас есть прямо сейчас, мы можем сказать, что много вирусных частиц содержится в организме человека, когда у него только развиваются симптомы, в самом начале заболевания", — сказала она.

По предварительным результатам проведенных в США и Германии исследований, люди с легкими и умеренными симптомами COVID-19 заразны в течение восьми-девяти дней с начала болезни. А при более тяжелом течении они остаются заразными гораздо дольше, отметила Ван Керкхове.
Накануне она говорила о том, что бессимптомные носители очень редко распространяют коронавирус. Многие медики усомнились в этом, на что Ван Керкхове пояснила, что такие случаи крайне редки в глобальном масштабе. По ее словам, большинство известных случаев заражения произошли, когда заболевшие с симптомами передали вирус воздушно-капельным путем.

Live on COVID-19 transmission with Dr Michael Ryan and Dr Maria Van Kerkhove

Опубликовано World Health Organization (WHO) Вторник, 9 июня 2020 г.
В начале марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, общее число зараженных по всему миру превысило семь миллионов человек, более 400 тысяч умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗГерманияСШАВ мире
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